„30 Prozent der Konditoren gehen bald bankrott“

Zitat des Tages: „Wenn jegliche Unterstützung ausbleibt, schaffen es 30 Prozent der Betriebe nicht mal mehr bis Dezember. Hier steht die Zukunft der Kaffeehauskultur in Deutschland auf dem Spiel.“ (Gerhard Schenk, Chef des Deutschen Konditorenbundes, gegenüber der Welt)

„Am furchtbarsten wird am Ende der gedemütigt sein, der an den Schutz der Verbraucher durch die Regierung glaubt. ,You’ll never walk aloneʽ, psalmodierte Kanzler Scholz süßlich. Keiner soll im Stich gelassen werden. Soll das ein Witz sein?“ (Jürgen Elsässer in COMPACT 10/2022 Staatsfeind Winnetou: Wie die Helden unserer Jugend ausgelöscht werden)