Zürich: Mode-Designerin entlastet Rammstein

Angeblich herrscht – wenn man dem derzeitigen Empörungssturm in den Medien Glauben schenken möchte – bei den Aftershow-Parties von Rammstein das reine Sodom und Gomorra. Heftiger Widerspruch kommt nun aus der Schweiz. Die Ex-Bachelor-Kandidatin Margot Berzin, die ein eigenes Modelabel betreibt, nimmt die neuerdings noch umstrittenere deutsche Rock-Band gegen die gegen sie kursierenden Vorwürfe in Schutz.

„Eine totale Lüge“

In einem Interview mit der Schweizer Zeitung 20 minuten schilderte sie ihre Erlebnisse während eines Rammstein-Konzerts in Zürich im vergangenen Jahr. Sie hatte damals in dem Raum vor der Bühne, der heute berüchtigten Row Zero, gestanden und danach an der Aftershow-Party teilgenommen. Zu den Vorwürfen gegen Lindemann äußerte sie nun:

„Das ist eine totale Lüge. Rammstein und Till Lindemann würden so etwas nie tun.Jemandem K.-o.-Tropfen verabreichen. Das ist totaler Bullshit. Till hat sich sehr anständig und korrekt benommen. Irgendwelche sexuellen Belästigungen stimmen überhaupt nicht. Ich habe mit ihm dort getanzt und geflirtet und er hat sich ganz normal benommen.“

„Eine ganz normale Party“

Auch wäre es nicht so, dass Frauen bei den Backstage-Parties mit Alkohol abgefüllt und so gefügig gemacht würden. Dazu äußerte sie:

„Backstage gab es eine ganz normale Party, wie alles Parties hier in Zürich. Es gab nicht nur Alkohol, es gab auch Säfte, Mineralwasser, Coca-Cola oder Kaffee. Niemand wurde gezwungen, Wodka zu trinken.“

Eine ganz klare Entlastung also für die Brachial-Rocker, die derzeit unter Dauerbeschuss stehen. Doch auch von einer anderen Seite gibt es eine Entlastung. Laut der litauischen Tageszeitung Lietuvos rytas will die Polizei in Litauen kein Ermittlungsverfahren gegen Till Lindemann einleiten. Das sagte ein Sprecher der Polizei in Wilna. Es seien keine Hinweise auf ein Verbrechen erkennbar.

