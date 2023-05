Zensur: ARD mit neuem Fake

Sie können es nicht lassen. Die ARD verfälscht wieder. Unbequeme Töne werden einfach weggeschnitten. COMPACT-Spezial „Genug GEZahlt“ deckt den ganzen Sumpf auf. Hier mehr erfahren.

Der öffentlich-rechtliche Ableger Phoenix, Gemeinschaftssender von ARD und ZDF, hat am vergangenen Freitag CDU-Wirtschaftspolitikerin Gitta Connemann zur gegenwärtigen Energiepolitik befragt. Die Bundesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion nahm dabei kein Blatt vor den Mund und bezeichnete das Agieren von Wirtschaftsminister Robert Habeck als „eine der dümmsten Energiepolitiken der Welt“. Connemann:

„Auch wichtige Verbündete gucken inzwischen fassungslos nach Deutschland, denn sie müssen den Eindruck haben, dass das Schlüsselministerium für die Wirtschaft wie ein Bananenministerium geführt wird.“

Laut Connemann führe dies unweigerlich zu einem massiven Vertrauensverlust in der Bevölkerung: „Wenn 64 Prozent der Bevölkerung kein Vertrauen mehr in Parteien haben, dann muss uns dies als Demokraten umtreiben.“

Schnipp-schnapp, ARD

Solche Phoenix-Interviews finden im Anschluss in der Regel Berücksichtigung in der ARD-Mediathek. So auch in diesem Fall. Dort aber wurde das Connemann-Interview um eben diese Passagen gekürzt. Die ARD hat hier einfach nach selbstherrlich zensiert. Weggefallen ist darüber hinaus jede Kritik am Habeck-Skandal um seinen Staatsminister Patrick Graichen.

Die CDU-Politikerin sagte nämlich zudem:

„Das Ministerium ist kein Familienunternehmen, aber es wird als solches geführt. Und das ist dann schwierig, wenn Familienmitglieder offenkundig keine Fachleute mehr hören, sondern nur auf eigene Experten vertrauen, die keine solchen sind. Und es ploppt jeden Tag ein neuer Vorwurf auf. Seit gestern ist bekannt, dass Herr Graichen versucht hat, von der Dena beispielsweise sechzig Leute hinter dem Haushaltausschuss in das Haus zu ziehen. Das heißt, der Haushaltsgesetzgeber wurde nicht informiert beziehungsweise bewusst umgangen.“

Gitte Connemann fasste gegenüber Phoenix schließlich zusammen: „Die Affäre Graichen ist weitaus mehr als die Affäre um eine Person oder um seine Familie. Es gibt offenkundig strukturelle Probleme in dem Haus, und das fängt mit dem Minister an.“

Bei der ARD wurde diese Passage weggeschnitten. Einfach so. Aus einem siebenminütigen Interview wurde eines, das nur 4:17 Minuten lang ist.

Regierungskritisch? Dann weg!

Es fällt auf, dass Willkür und Schikane mittlerweile auch etablierte Stimmen treffen. Wer zu regierungskritisch ist, wird geschwärzt; das kann auch die so staatstragende CDU oder andere Größen treffen. Genau davor haben kritische Stimmen vor Jahren schon ausdrücklich gewarnt. Am Ende trifft es auch diejenigen, bis bislang immer dachten, es ginge sie nichts an.

Dass ARD und ZDF seit Wochen schon versuchen, das Thema Graichen zu umschiffen, ist schon sehr auffällig. Es ist kein Wunder, dass immer weniger Menschen den GEZ-Medien vertrauen, geschweige denn, dafür auch noch zwangsweise zur Kasse gebeten werden zu wollen.

