WM: Sieg und Krawalle

Bei der Weltmeisterschaft in Katar begeistert die marokkanische Mannschaft. Nach dem Sieg über Portugal ist sogar der Einzug ins Halbfinale gelungen. Auf den Straßen uferten die Feierlichkeiten allerdings aus und lieferten ein Paradebeispiel dafür, welche Gefahren unkontrollierte Massenzuwanderung mit sich bringt.

Der 1:0-Sieg der Marokkaner über Portugal stellt eine der größten Sensationen in der WM-Historie dar. Erstmals stößt eine afrikanische Mannschaft unter die letzten Vier vor. Bislang hat die Mannschaft in fünf WM-Spielen lediglich ein einziges Gegentor kassiert, noch dazu ein Eigentor.

Vor dem Viertelfinal-Spiel gegen Portugal war die marokkanischen Personalnot groß, mehrere Stammspieler verletzt. Dennoch stemmten sich die „Löwen vom Atlas“ den Weltstars aus Portugal mit Hingabe und Leidenschaft entgegen. In den letzten Minuten des Spiels warfen sie sich, nach gelb-roter Karte auch noch in Unterzahl, auf mitreißende Weise in jeden Schussversuch der Portugiesen und bescherten schließlich der Mannschaft, dem Land und den vielen Fans vor Ort einen ungeahnten Triumph.

Schon Katar erlebte im Anschluss turbulente Siegesfeiern, dort leben etwa 15.000 Marokkaner, zudem sind mehrere tausend Anhänger vor Ort und sorgen Spiel für Spiel für eindrucksvolle Unterstützung. Der Lärm, den marokkanische Fans bei Spielen der eigenen Truppe vor Ort veranstalten, ist ohrenbetäubend. Es ist auch eine Demonstration vor den Augen der arabischen Welt. Ungezählte Palästina-Fahnen wehen im Stadion, wenn Marokko spielt. Keine Frage: Katar erlebt ein Fußball-Märchen.

Marokkaner, Böller, Pyros

Was aber unterdessen rund um die Spiele Marokkos in den großen Städten EU-Europas los ist, das lässt dann doch tief blicken und unterstreicht: Wir leben mittlerweile auf hochgradig gefährlichen Pulverfässen. Schon ein Fußballspiel kann Auslöser für schwere Ausschreitungen ein. Und so knallte es nach dem jüngsten Marokko-Sieg denn auch. Schwere Böller und Pyros prägten in diversen Städten der westlichen Welt das Bild.

Und es wurde auch blutig. Junge Männer aus Marokko zerlegten nach dem Sieg ihrer Elf ganze Straßenzüge. In Paris kam es in der Nacht zu heftigen Szenen. Die Polizei war kaum in der Lage, die Horden zu bändigen. Auch in Lille und Nizza liefen die nordafrikanischen Zusammenrottungen aus dem Ruder.

In Mailand wurde im Gewühl ein 30-Jähriger niedergestochen. Er erlitt schlimme Verletzungen am Hals und wurde ins Krankenhaus verfrachtet. Auch in den Niederlanden eskalierte es. In Amsterdam, Rotterdam und Utrecht hatten Polizei-Großaufgebote alle Hände voll zu tun. Mehrere Barrikaden brannten. Feuerwerke gab es auch in deutschen Städten, etwa in Düsseldorf. Auch hier war die Lage zeitweise sehr unübersichtlich.

Schon nach dem Achtelfinalsieg Marokkos über die ehemalige Kolonialmacht Spanien sorgten feiernde Nordafrikaner einige Tage zuvor für massive Turbulenzen. Die heftigsten Bilder kamen in diesem Zusammenhang aus Antwerpen und besonders aus Brüssel. Dort hatten Nordafrikaner immer wieder gezielt Ordnungshüter attackiert und sich letztlich eine blutige Straßenschlacht mit der Polizei geliefert. Dabei flogen auch Steine. 120 Personen wurden festgenommen.

Man mag sich gar nicht ausmalen, was am kommenden Mittwoch geschehen könnte, wenn Marokko um 20 Uhr auf Frankreich trifft und ausgerechnet an den ehemaligen Kolonialherren scheitern sollte. Doch auch ein Einzug Marokkos ins WM-Finale dürfte bei diesem Spiel Emotionen freisetzen, die wir uns gar nicht ausmalen können.

