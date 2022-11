WM in Katar: Deutschland ist Doppelmoral-Weltmeister

In Deutschland herrscht vor dem wichtigsten Fußballturnier der Welt zwar keine Begeisterung, dafür erreicht die moralische Empörung neue Höchststände. Wir präsentieren Ihnen in unserem COMPACT-Spezial Nationalsport Fußball – Herzschlag einer deutschen Leidenschaft die Glanzzeiten des deutschen Fußballs – von den Anfängen im Kaiserreich über das Wunder von Bern 1954, das dramatische WM-Finale 1966, das Jahrzehnt der Götter mit Helmut Schön und seinen Mannen bis zum Sommermärchen 2006. Hier mehr erfahren.



Sportlich läuft es derzeit – ganz kurz vor dem Beginn der Fußball-WM – nicht gerade rund für die DFB-Elf. In den letzten drei Spielen gab es ein Unentschieden gegen England (3:3), eine Niederlage gegen Ungarn (0:1; Viktor Orbán wird in Budapest heimlich gefeiert haben) und einen Zittersieg gegen den Fußball-Zwerg Oman (1:0). Aber warum noch Fußball-Weltmeister werden, wenn man doch schon Moral-Weltmeister ist oder sich zumindest wie ein solcher fühlt?

Sponsor-Milliarden werden genommen

Es ist schon ein absurdes Spektakel, das sich in einigen Ländern des Westens abspielt: Jahrzehntelang steht man Schlange, um Katar seine begehrten Energierohstoffe abzukaufen; der grüne Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck vollzog angesichts des russischen Gas-Embargos noch in diesem Frühjahr einen tiefen Bückling vor einem Angehörigen des katarischen Königshauses.

Gerne hält man überall auf der Welt auch die Hand auf, wenn es um das Sport-Sponsoring geht, das Katar mit Milliardensummen betreibt. Das prominenteste Beispiel aus Deutschland ist der FC Bayern München, der auch wegen großzügigen Sponsorengeldern aus dem Wüstenemirat aus dem Vollen schöpfen kann.

Falsches Spiel mit Totenzahlen

Erst jetzt, im unmittelbaren Vorfeld des Turniers, bemerken viele Deutsche plötzlich, dass in Katar doch eigentlich die größten Verbrecher überhaupt leben. Hunderte von Sport-Bars wollen das Großereignis boykottieren. Ein Hauptvorwurf gegen das Emirat ist dabei die schlechte Behandlung der zahlreichen Gastarbeiter, die in dem Land ihr Auskommen gefunden haben.

Leider argumentiert die Partei der Katar-Ankläger dabei selbst sehr unsauber. Die von Amnesty International in die Welt gesetzte Zahl von 15.000 toten Wanderarbeitern, die angeblich beim Bau der Stadien zu Tode kamen, ist falsch. Hierbei handelt es sich schlicht um die Zahl aller Nicht-Kataris, die zwischen 2011 und 2020 in dem Land am Persischen Golf verstorben sind.

Auch die von der linken britischen Zeitung Guardian in die Welt gesetzte Zahl von angeblich 6.500 auf den WM-Baustellen verstorbenen Gastarbeitern ist nicht korrekt. Hierbei handelt es sich um die Zahl aller in Katar Verstorbenen aus Bangladesch, Indien, Nepal, Pakistan und Sri Lanka für den Zeitraum von 2011 bis 2020. Darunter waren aber – wie selbst die Deutsche Welle einräumen musste – auch Gärtner, Kellner, Sicherheitspersonal, Ärzte, Ingenieure und zahlreiche andere Berufe und eben nicht nur Wanderarbeiter auf den WM-Baustellen. Dennoch geistern beide Zahlen weiter unverdrossen durch den deutschen Blätterwald, was man durchaus makaber finden darf.

Anklagen im Namen der Regenbogen-Ideologie

Wer mit solch dicken Fake-News arbeitet wie die deutschen Medien mit Blick auf die WM in Katar, der macht sich selbst verdächtig. Die Rahmenbedingungen für Gastarbeiter in Katar mögen wesentlich schlechter sein als in Europa, es gibt aber wohl auch gar nicht so wenige Erfolgsgeschichten. So berichtet das Kicker-Sonderheft zur anstehenden Fußball-WM über einen Nepalesen, der sich in Katar das nötige Geld zusammensparte, um sich in der Heimat einen landwirtschaftlichen Betrieb aufzubauen – solche differenzierenden Töne sind in der deutschen Presse allerdings sehr selten.

Denn differenzierte Urteile will man in Deutschland erst gar nicht hören. Schließlich geht es vor allem darum, das kleine Emirat in schrillsten Tönen anzuklagen, weil es nicht der woken Regenbogen-Ideologie und dem Kult um die sexuellen Minderheiten frönt. Man erträgt es nicht, dass in Katar ein konservativer Islam vorherrschend ist, der sich die eigene Sexualmoral nicht vom Westen vorschreiben lässt. Es bleibt abzuwarten, ob Neuer, Müller, Goretzka & Co auch in Katar im Namen der Regenbogen-Ideologie die eine oder andere Protestaktion durchführen werden. Wenn man an das unsportliche und unappetitliche Ungarn-Bashing während der Fußball-EM 2021 zurückdenkt, dann wünscht man sich das aber eigentlich eher nicht.

„Respekt für Kultur zeigen“

Anders als der deutsche Nationaltorwart Manuel Neuer will der französische Weltmeister und Nationaltorwart Hugo Lloris keine Kapitänsbinde in Regenbogenfarben tragen. Seine Begründung dafür:

„So wie wir oft wollen, dass sich Fremde an unsere Regeln halten und unsere Kultur respektieren, werde ich dasselbe machen, wenn ich nach Katar gehe. Ziemlich einfach. Also kann ich mit ihren Ideen einverstanden sein oder nicht, aber ich muss dafür Respekt zeigen.“

Das sehen übrigens viele Menschen so. Die in Deutschland verbreitete Boykottstimmung gibt es in anderen Ländern nicht, insbesondere in den nicht-westlichen Ländern existiert sie so gut wie überhaupt nicht. So wollen beispielsweise 60.000 Fußballfans aus Mexiko nach Katar reisen.

Ja, es gibt viel berechtigte Kritik an der Kommerzialisierung des Fußballs im Allgemeinen wie auch der WM-Vergabe nach Katar im Besonderen. Diese sollte allerdings differenziert und mit Berücksichtigung der eigenen blinden Flecken erfolgen. Beutet beispielsweise das milliardenschwere europäische Champions League-Business denn nicht auch Talente aus Südamerika, Afrika und Asien aus, um das Spektakel am Laufen zu halten und den Fans immer neue Spieler zu präsentieren? Steht nicht auch das deutsche „Sommermärchen“ 2006 im Verdacht, verschoben worden zu sein? Schon diese Fragen zeigen, dass es zu einfach wäre, die Kritik an der WM in Katar nur in der Form einer einseitigen moralischen Generalanklage zu formulieren.

