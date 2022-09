Darja Duginas letztes Interview. Vorabdruck aus der Oktoberausgabe von COMPACT-Magazin. Kurz vor ihrer Ermordung äußerte sich die Journalistin zur Rolle Russlands als Vorreiter einer multipolaren Welt – und gab dem Einmarsch in die Ukraine eine neue Bedeutung. _ Darja Dugina im Interview Welchen Blick haben Sie auf den Krieg in der Ukraine? Und auf die Reaktionen im Westen und in der Welt? Die Situation in der Ukraine ist ein gutes Beispiel für den Zusammenprall der