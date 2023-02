Aus Kalbfleisch muss es sein – das Traditionsschmankerl aus dem schönen Wien. Das Rezept für dieses und andere Gerichte aus dem gesamten historischen deutschen Raum finden Sie in dem Kult-Kochbuch „Die 88 besten Fleischgerichte aus dem Reich“.

Die Geschichte dieses urdeutschen Klassikers reicht zurück bis ins 19. Jahrhundert. Es ist zwar nicht genau belegt, doch es wird in der kulinarischen Fachwelt allgemein angenommen, dass das berühmte Schnitzel tatsächlich erstmals in Wien gebrutzelt wurde.

Manche meinen, dass das Gericht aus Italien importiert wurde. Dort kennt man eine sehr ähnliche Speise namens Cotoletta alla Milanese, die, wie unschwer zu erkennen ist, aus Mailand stammt. Dort soll 1848 der legendäre Feldmarschall Radetzky die Spezialität kennengelernt haben. Da er dem Hof begeistert davon berichtete, habe er, 1849 nach Wien zurückgekehrt, dem Hofkoch das Rezept mitteilen müssen. Diese Anekdote steht allerdings Widerspruch zum Tagebucheintrag des damals 12-jährigen Erzherzogs Ferdinand Max vom 26. September 1844:

„Auf dem Weg nach Linz hielten wir uns in Lambach auf, um Schnitzel mit Erdäpfeln und Bouillon zu uns zu nehmen.“

Unabhängig davon, wie das Wiener Schnitzel entstanden ist, gibt es keinen Zweifel daran, dass es heute ein wichtiger Bestandteil der deutsch-österreichischen Küche ist. In der Alpenrepublik gilt es sogar als eine Art Nationalgericht. Ganz wichtig: Ein Wiener Schnitzel ist nur ein Wiener Schnitzel, wenn es aus Kalbfleisch hergestellt wird. Bei einem panierten Schweineschnitzel darf man – auch in der Gastronomie – nur von einem Schnitzel Wiener Art sprechen.

Wie man ein echtes Wiener Schnitzel zubereitet, ist in dem historisch-politischen Kult-Kochbuch „Die 88 besten Fleischgerichte aus dem Reich“ genau beschrieben: Das Kalbfleisch wird dünn geschnitten und flach geklopft. Danach wird es in Mehl, Ei und Semmelbröseln paniert und in einer Pfanne mit viel Butterschmalz goldbraun gebraten. Traditionell werden dazu Erdäpfelsalat (Kartoffelsalat) und Preiselbeeren gereicht.

Unser Geschenk 🎁 für Sie: Asyl-Tsunami, Kriegsgefahr und Energiekrise – Deutschland steht am Abgrund, doch die öffentlich-rechtlichen Medien beschönigen, schweigen, vertuschen oder verdrehen die Tatsachen. In COMPACT-Spezial „Genug GEZahlt – Argumente gegen die Staatsmedien“ zeigen wir, wie ARD, ZDF & Co. tricksen, fälschen und hetzen. Diese Ausgabe, die im Handel sonst 9,90 Euro kostet, verschenken wir an alle Kunden, die bis Dienstag (28. Februar 2023, 24 Uhr) ein Produkt in unserem Shop bestellen. Hier geht’s zur Bestellung und damit automatisch zum Geschenk COMPACT-Spezial „Genug GEZahlt“.

Doch was macht das Wiener Schnitzel so besonders? Warum hat es von Wien aus seinen Siegeszug in alle deutschen Gaue und eigentlich in alle Welt angetreten? Die Kombination aus zartem Kalbfleisch und knuspriger Panade macht das leckere Fleischgericht zu einer echten Geschmackssensation. Deswegen hat das Traditionsgericht auch außerhalb von Deutschland und Österreich viele Fans gefunden. Notabene: Es gibt sogar den Tag des Wiener Schnitzels – der jedes Jahr am 7. Januar begangen wird.

Das Wiener Schnitzel ist also ein echter deutscher Klassiker, der nicht nur für seinen Geschmack, sondern auch für seine kulturelle Bedeutung geschätzt wird. Er ist ein kulinarischer Botschafter Österreichs und Deutschlands, der auch in Zukunft die Gaumen von Generationen auf der ganzen Welt erfreuen wird.

Sie haben Appetit auf Wiener Schnitzel bekommen? Kein Problem: Wie Sie diesen Klassiker und andere Spezialitäten aus allen historischen deutschen Landen – der Maas bis an die Memel, von der Etsch bis an den Belt – selbst zubereiten können, erfahren Sie in dem Kult-Kochbuch „Die 88 besten Fleischgerichte aus dem Reich“. Ein echter Geheimtipp – und zugleich eine kulinarische Rundreise durch unser schönes deutsches Vaterland. Hier bestellen.