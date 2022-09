Wien: Prozess gegen Leonies Mörder beginnt

„Vor dem Wiener Straflandesgericht hat am Dienstag ein Prozess gegen drei junge Männer aus Afghanistan begonnen, denen die gemeinsame Vergewaltigung eines 13 Jahre alten Mädchens mit Todesfolge vorgeworfen wird. Die Jugendliche war am 26. Juni 2021 von Passanten auf einem Grünstreifen in Wien-Donaustadt leblos an einem Baum lehnend vorgefunden worden.“ (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

„Die sogenannten Einzelfälle finden trotz ihrer Häufung kaum noch Beachtung. Nur wenn eine neue Qualität der Grausamkeit erreicht wird, überschreitet die Tat die Wahrnehmungsgrenze. So war es im Fall Leonie.“ (Martin Sellner in COMPACT 8/2022 Die schwule Republik: Eliten, Transen, Gender-Irre)