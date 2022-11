Wegen Corona-Diktatur: Massenproteste in China

In der Volksrepublik grassiert nach wie vor ein völlig ungebremster Corona-Wahn der Herrschenden. Gegen die repressive Politik von Xi Jinping kommt es nun zu Massenprotesten. Über chinesisch-globalistische Allianzen klären wir auf in COMPACT-Spezial Geheime Mächte – Great Reset und Neue Weltordnung. Hier mehr erfahren.



Erst vor einem Monat stimmte das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Chinas der Amtszeitverlängerung des chinesischen Präsidenten Xi Jinping zu. Doch bei dem brennt mittlerweile im eigenen Land die Hütte. In allen Teilen des Landes finden mittlerweile Demonstrationen gegen die nach wie vor absurd überzogenen Corona-Maßnahmen statt.

Ein Feuer als Auslöser

Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, war der Brand eines Wohnhauses in der nordwestchinesischen Region Xinjiang, bei dem am Donnerstag zehn Menschen ums Leben kamen. Große Teile dieser Region befinden sich schon seit über 100 Tagen im Corona-Lockdown. Viele Chinesen vermuteten daraufhin, dass die rigiden Corona-Maßnahmen die Rettung der vom Feuer eingeschlossenen Menschen verhindert hat.

Es ist sehr gut möglich, dass dies tatsächlich der Fall war. Nicht selten kommt es vor, dass die Bürger in Stadtvierteln, in denen neue Corona-Infektionen auftreten, in ihren eigenen Wohnungen ohne Vorwarnung eingemauert werden. Es soll deswegen schon zu Selbstmorden gekommen sein und zu Todesopfern, die ihren eigenen Wohnungen verhungert oder verdurstet sind.

Aufruhr bei Foxconn

Diesmal explodierte der Unmut und verbreitete sich rasend schnell über das gesamte Land. Im chinesischen Zhengzhou haben mehr als 20.000 Mitarbeiter das Werk des Apple-Zulieferers Foxconn verlassen. Sie müssen dort ohnehin unter schlechten Bedingungen arbeiten, nun kommen auch noch die extrem harten Corona-Maßnahmen dazu, die dazu führen, dass viele Arbeiter das Fabrikgelände über Monate hinweg nicht verlassen durften.

Das ist nicht die einzige offene Meinungsverschiedenheit, die mittlerweile im Reich der Mitte ausgebrochen ist, was es in dieser Form in der Volksrepublik seit den Protesten des Jahres 1989 nicht mehr gegeben hat. Die Demonstrationen vom Wochenende dauerten in vielen Städten die Nacht über an und setzten sich heute fort. Die Wut der Bürger richtet sich gegen die endlosen Lockdowns mit ihren oft dramatischen Folgen.

Vormacht des Great Reset

Stürzt das bevölkerungsreichste Land der Erde wegen seiner in der Tat völlig verfehlten Corona-Politik etwa in einen neuen Zyklus innerer Unruhen? Die westlichen Länder wären darüber sicherlich höchst erfreut. Leider ist aber auch die Volksrepublik durchaus eine Vormacht des Great Reset, was den Einsatz von Gentechnik, Genspritzen, Künstlicher Intelligenz, Scoring-Systemen und neuen Überwachungstechnologien angeht. Insofern erntet Peking nun auch die Früchte einer eigenen verfehlten Politik.

Hintergrundinformationen über die Rolle Chinas im Globalismus und in der Corona-Krise erfahren Sie in COMPACT-Spezial Geheime Mächte – Great Reset und Neue Weltordnung. Zur Bestellung klicken Sie hier oder auf das Banner unten.