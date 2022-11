„Vasall der USA“ – Rede eines Thüringer Patrioten

Die Bundesrepublik Deutschland darf nicht länger als Vasall des US-Imperiums agieren – das war der Tenor auf der „Ami Go Home“-Kundgebung in Leipzig vom vergangenen Samstag. Im Anschluss dokumentieren wir die Rede eines Thüringer Patrioten. Lesen Sie mehr über den hundertjährigen Krieg gegen Deutschland in unserem COMPACT-Spezial „USA gegen Deutschland“, das jetzt schon vorbestellt werden kann. Hier mehr erfahren.



_ von Ein Patriot aus Thüringen

„Herzliche Grüße aus Thüringen an alle freiheitlichen und selbstbestimmten Menschen heute hier in Leipzig! Seit Monaten fordern die Menschen Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung auf den Straßen und Plätzen unseres Landes.

Staatliche Souveränität wird es für unser Land jedoch erst geben, wenn die Truppen der westlichen Alliierten unser Land verlassen – denn unser Land ist ein besetztes Land! Das haben wir heute hier in Leipzig eindrucksvoll erklärt.

„Über 800.000 deutsche Opfer“

Neben der Besetzung unseres Landes durch ausländische Truppen und der Bürde der gewaltigen Kosten dieser Besatzung, welche unser Volk zu tragen hat, werden weitere Aspekte der Besetzung unseres Landes kaum thematisiert. Die Besetzung unseres Landes begann im Westen Deutschlands mit einem der größten Kriegsverbrechen. Einem Kriegsverbrechen, welches erst mit dem Ende des Krieges im Frühjahr 1945 begann und im Herbst 1945 endete.

Ein Kriegsverbrechen, welches über 800.000 deutsche Opfer forderte – das Kriegsverbrechen der Rheinwiesenlager, in welchen tausende, zum Teil minderjährige deutsche Kriegsgefangene infolge unmenschlicher Lagerbedingungen verhungerten, erfroren, an Krankheiten starben oder getötet wurden.

Dieses bis heute nicht aufgearbeitete Kriegsverbrechen war auch der Beginn eines Zerstörungswerkes gegen unser Land und gegen unser Volk, das heute in allen Lebensbereichen zu erkennen ist. Die Bletchley-Park-Doktrin der Westalliierten ist das Drehbuch der Zerstörung unserer Kultur, unserer Bildung, unserer Familien, unserer Wirtschaft, unserer Umwelt und auch unserer Sprache.

„Die Bletchley Park-Doktrin: Eine Kampfansage an Deutschland“

Die Bletchley-Park-Doktrin der Westalliierten ebnete den Weg zur Auslöschung des Geistes von Goethe und Schiller, den Idealen der Aufklärung und der geistigen Schöpferkraft unseres Volkes.In Bletchley-Park wurde der Schuldkult und der deutsche Selbsthass konstruiert. Bletchley-Park war und ist eine Kampfansage an des Deutsch-Sein der Menschen in unserem Land und an unsere deutsche Seele.

Die Bletchley-Park-Doktrin der Westalliierten manipulierte mit Täuschung und Lüge unsere Geschichte, unsere Wissenschaft unsere Medien – ja, das gesamte Leben der Menschen in den westlichen Besatzungszonen.

Mit amerikanischer Musik, amerikanischem Essen, amerikanischer Unterhaltung, amerikanischer Mode und amerikanischer Sprachpanschung wurden die Deutschen in den Gebieten der westalliierten Besatzung zu Amerikanern 2. Klasse.

Mit dem Fall der Mauer und den Verhandlungen zur Vereinigung der beiden deutschen Wirtschaftsgebiete unter alliierter Kontrolle wurde die große Chance zur Herstellung staatlicher Souveränität vergeben. Der Verrat der Akteure der Bonner Republik verhinderte ein geeintes und souveränes Deutschland.

„Vasall des US-Imperiums“

Die BRD breitete sich als Berliner Republik aus und vereinnahmte nach dem Abzug der russischen Truppen aus der sowjetischen Besatzungszone das Gebiet der ehemaligen DDR als Teil des westalliierten Besatzungskonstruktes und als Vasall des US-Imperiums.

Das vereinte deutsche Wirtschaftsgebiet steht heute noch immer mit einem Grundgesetz als alliierte Verwaltungsverordnung und den alliierten Vorbehaltsrechten unter der Kontrolle der Westalliierten. Ein installiertes Parteiensystem und ein politisch – medialer Komplex bestimmen das Leben der Deutschen im besetzten Land und sichern den parasitären Strukturen einen scheinbar ewigen Fortbestand.

Jahrzehnte der massiven ideologischen Beeinflussung und der alles zerstörende Zeitgeist einer globalisierten Welt haben unserem Volk zu großen Teilen den Willen zum Widerstand genommen. Doch der deutsche Geist erwacht. Jetzt sehen wir den Funken der Freiheit in den Augen der Menschen, die mit uns zusammen stehen. Auch heute Abend sehen wir es deutlich vor uns. Nicht nur hier in Leipzig – auch in vielen anderen Städten draußen im ganzen Land sehen wir das Lodern der Flamme des Widerstandes.

„Frieden und Freiheit für Deutschland“

Diese Flamme wird zum Flächenbrand. Wir stehen heute in Leipzig zusammen und fordern alle amerikanischen Soldaten in Deutschland auf :Verlasst unser Land und geht nach Hause. Wir fordern Frieden, Freiheit und Souveränität für Deutschland!

Wir stellen uns nicht gegen das amerikanische Volk. Denn wie fast alle Völker dieser Erde erlebt auch das amerikanische Volk seit vielen Jahren einen beispiellosen Niedergang. Auch das amerikanische Volk erlebt die Ausplünderung seines Landes durch globale Machtstrukturen. Auch dort sehen wir Verarmung, Not und Elend – die einstmals große Nation stürzt im freien Fall.

Nein, wir stellen uns nicht gegen das amerikanische Volk. Wir stehen auf, um das Ende der Besetzung unseres Landes durch die Armee der USA einzufordern. Die Streitkräfte des US-Imperiums waren in den vergangenen Jahrzehnten an fast allen Kriegen beteiligt – direkt oder auch indirekt.

„Unsere Freiheit zurückgewinnen“

Die Streitkräfte des US-Imperiums haben unermessliches Leid über viele Völker dieser Erde gebracht. Die Streitkräfte des US-Imperiums sind keine Garanten des Friedens und keine Boten der Freiheit und der Demokratie. Die Stationierung weiterer Einheiten der US-Armee in Deutschland erhöht aktuell die Kriegsgefahr für unser Land.

Und deshalb sagen wir : Geht nach Hause – verlasst unser Land. Deutschland wird seine Freiheit zurückgewinnen, denn weil wir uns heute hier versammelt haben, ist der Drang nach Freiheit in unserem Volk noch lebendig. Unser Deutschland ist nicht verhandelbar! Deutschland war die Heimat unserer Vorfahren.

Deutschland muss als Heimat unserer Kinder erhalten bleiben. Deutschland ist unsere Heimat – unser Land – das Land der Deutschen! In unserem Deutschland sagen die Menschen von Angst und Schuld befreit – mit Stolz : Wir sind Deutsche!

Ich danke Euch!“

