Warum ignorierten die USA alle „roten Linien“? – 2. Teil

Der Russland-Ukraine-Konflikt hat eine 30jährige Vorgeschichte. In ihr haben USA und NATO zahlreiche Vereinbarungen mit Russland gebrochen und Angebote zur Zusammenarbeit zurückgewiesen. Der folgende Artikel rekonstruiert diese Vorgeschichte. Der erste Teil dieses Artikels erschien gestern.

_ von Robert Wiesmeier

Klare Warnsignale aus Russland

Russland würde die Maßnahmen der USA nicht nach ihren deklarierten Absichten, sondern nach der Bedeutung des NATO-Militärs an seinen Grenzen. Der frühere russische Premier Primakow (aus dem moderaten Umfeld von Gorbatschow) wird von Burns zitiert:

„Die strategische Zusammenarbeit sei bedroht. Es wäre ein kolossaler Fehler, zu glauben, Russlands Reaktionen könnten jenen aus der Jelzin-Ära entsprechen, als das Land eine Phase strategischer Schwäche durchlebte“.

Putin geißelte auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2007 die NATO-Erweiterung „ungewöhnlich scharf“ als „Teil eines umfassenderen, destabilisierenden Missbrauchs des vermeintlichen Status als einzige Supermacht durch die USA“. Russland werde eine Verschiebung des Kernwaffen-Patt zugunsten der einen Seite nicht dulden“.

Putins liberaler und gemäßigter Nachfolger im Präsidentenamt, Dmitri Medwedew, wiederholte -ebenso wie seine Beamten und Politiker- die „bekannten russischen Positionen zur NATO-Erweiterung“. Nach dem Krieg mit Georgien (2008) sieht sich Medwedew trotz Höflichkeit und gemäßigtem Auftreten genötigt, mit dem Abbruch der Beziehungen zur NATO zu drohen und auch er greift die „Einkreisung“ durch die Militärallianz an. „Russland fühle sich längst stark genug, um dem Westen die Stirn zu bieten“, wenn dieser seine Bedenken ignoriere.

Eskalationen wie das Raketenabwehrabkommen zwischen den USA und Polen (2008) machten deutlich, dass die destabilisierenden, russlandfeindlichen Aktionen „nicht aufhören würden“, sagte er, Nun müsste Moskau zeigen, „dass es wie die USA Schritte unternehmen kann und wird, die es zur Verteidigung seiner Interessen für notwendig hält“. Warnungen kamen nun häufig von anerkannten Liberalen und Befürwortern der Zusammenarbeit mit den USA: Das Vorgehen des Westens gebe der „Vision von einer ‚Festung Russland‘ Legitimität“.

Der unermüdliche Warner Burns kabelt: Russland sei darüber besorgt, daß die Bevölkerung des multiethnischen Staates Ukraine bezüglich der Haltung zur NATO-Integration ethnisch gespalten sei: Die ethnisch russischen Ukrainer lehnten die Mitgliedschaft scharf ab. Diese Spaltung berge die Gefahr von Gewaltausbrüchen und Bürgerkrieg in sich:

„Russland müsste dann entscheiden, ob es eingreift, eine Entscheidung, der sich Russland gerade NICHT stellen möchte!“

USA schlägt alle Warnungen in den Wind, auch die der RAND-Corporation

Auf diese zunehmende Flut von Warnungen und Analysen der bedrohlichen Lage, selbst von den NATO-Verbündeten und aus der Ukraine selbst reagierten die maßgeblichen Beamten in Washington abweisend, gelangweilt und desinteressiert.

Teile der Apparate sahen die Einwände Russlands jedoch als plausibel an. Etwa enthält der bekannte Bericht der Pentagon-Beratergruppe Rand Corporation die Aussage, ‚Ängste des Kremls vor einem „direkten militärischen Angriff auf Russland“ seien „sehr real“ und könnten die russische Führung zu überstürzten, selbstzerstörerischen Entscheidungen veranlassen. „Die Bereitstellung von immer mehr US-Militärausrüstung und Beratung für die Ukraine könnte Moskau in Zugzwang setzen. Das Land könne sich gezwungen wähnen, mit einer neuen Offensive zu reagieren und weiteres ukrainisches Territorium erobern zu müssen“.

Der Westen hat trotz allem den auf Konfrontation gerichteten Kurs Immer weiter geführt, die Zusammenarbeit mit der Ukraine wurde noch vertieft. Westliche Truppen wurden auf ukrainische Stützpunkte verlegt, Vor dem „Maidan“ wurden ukrainische Milizen im Städtekampf ausgebildet; ukrainische Truppen erhielten eine NATO-Ausbildung; zwei neue Marinestützpunkte wurden geplant und eine Fülle von NATO-Waffen, auch Angriffswaffen, stapelten sich in den Arsenalen. Die USA investierten gigantische Summen, Victoria Nuland nannte 5 Milliarden $ allein bis 2014. Trump und sogar Obama hatten diese Interventions- und Aufrüstungspolitik strikt abgelehnt, weil sie darauf angelegt sei, „eine katastrophale Reaktion Moskaus Zu provozieren“. Kompromisse oder Verhandlungslösungen wurden rundheraus abgelehnt.

„Ich akzeptiere keine rote Linie“ (Joe Biden)

„Ich akzeptiere keine rote Linie“, sagte Biden im Vorfeld der Invasion, als seine Regierung Verhandlungen mit Moskau über den NATO-Status der Ukraine ablehnte. Fazit: Die jahrzehntelangen Herausforderungen und aggressiven Provokationen des Westens bedeuten keineswegs, der Krieg Putins sei „gerechtfertigt“. Die USA konnten den Kriegsausbruch aber klar voraussehen und durch Verhandlungen vermeiden. Sie haben dennoch ihren aggressiven Kurs beibehalten!

Zuletzt gab es für Russland nur die Wahl zwischen Krieg oder Kapitulation ohne Krieg. Denn die Aufstellung von weiteren Kernwaffenträgern, auch von anti-Raketenstellungen, direkt an den Grenzen hätte die die völlige Aufgabe des nuklearen Gleichgewichts und damit die Gefahr der Auslieferung Russlands an die Interessen der Machthaber in den USA unerträglich verstärkt. Es war offensichtlich das Ziel der westlichen Politik, Russland in diese Zwickmühle zu bringen. Die gezielte Politik der USA hat sich durchgesetzt.

Der Krieg in der Ukraine ist keineswegs ein ganz „besonderer Krieg“, als der er von den Medien immer dargestellt wird. Krieg ist Krieg. Immer gibt die eine Partei „den ersten Schuss“ ab, immer kann man das Interesse einer Großmacht definieren. Auch der Jugoslawienkrieg war ein NATO-Krieg gegen Europäer, die Sprengung der Ostseeröhre war ein Kriegsakt von NATO-Staaten gegen lebenswichtige deutsche Infrastruktur.

Der Irakkrieg verlief erheblich brutaler und blutiger, Albright hielt den Tod von 500.000 Kindern für „angemessen“ und „den Preis wert“. Amerika kämpfte mit seinen Hilfswilligen in Afghanistan, der extrem brutale Vernichtungskrieg im Jemen wäre ohne die USA nicht möglich. Syrien, Libyen, Georgien, Sudan, Eritrea, die Liste ist lang.

