«Sound of Freedom»: Das Kino wird rechts.Vorabdruck aus der Septemberausgabe von COMPACT-Magazin. In den USA avanciert der Film Sound of Freedom zum Kassenschlager – und ein rechter Country-Song stürmt die Billboard-Charts. Die kulturelle Hegemonie der Links-Woken bröckelt – und verschafft Trump neuen Rückenwind. _ von Michael Kumpmann Tegucigalpa, Honduras, 2013: In der Hauptstadt des zentralamerikanischen Landes wird Roberto, ein mittelloser Vater von zwei Kindern, von der früheren Schönheitskönigin Giselle angesprochen. Sie bietet dem armen Mann