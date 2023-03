Volksentscheid Berlin: Klima-Wahn stoppen!

Am kommenden Sonntag findet in Berlin ein Volksentscheid statt. Die Grünen und ihre Unterstützer haben den Abstimmungstext formuliert. Es geht darum, dass Berlin bis 2030 „klimaneutral“ wird, wie sie es nennen. Was würde es tatsächlich bedeuten, wenn Berlin 2030 „klimaneutral“ wird? Was wären die Folgen für die Berliner, für jeden einzelnen privat und für unsere Wirtschaft?

Das sind einige unserer heutigen Themen:

Titanic-Untergang: Ein Attentat?

Hereros: Kein Völkermord

Freddy: Revolution in Frankreich

Das Beste: Gesammelte Impf-Lügen

Sie finden COMPACT-TV wichtig und gut und wollen dazu beitragen, dass wir unser – für Zuschauer kostenloses! – Programm weiter ausbauen? Dann werden Sie doch Mitglied im COMPACT-Club! Als Clubmitglied unterstütKlimastreik: Mit Marx zur Weltrettung zen Sie unsere Aufklärungsarbeit mit einem kleinen Monatsbeitrag – vor allem den Ausbau unsere kostenlosen Nachrichtensendung COMPACT.DerTag, unserem abendlichen Immunschutz gegen die Propaganda des Regimes.

COMPACT-Club ist das Netzwerk für alle, die frei leben und die Wahrheit verbreiten wollen. Wir sind viele – und wir werden immer mehr! Mit uns wächst das Geheime Deutschland! Jedes Clubmitglied erhält ein T-Shirt mit dem Slogan “Wir sind frei” – so finden sich dieGleichgesinnten. Hier gibt es alle Infos und das Beitrittsformular.