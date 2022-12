Vertuscht: Das Massaker von Marienburg

In Marienburg kam kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs zu einem grauenhaften Verbrechen. Polnische Behörden versuchten über viele Jahre, das Massaker zu vertuschen. Ein Auszug aus dem Buch „Völkermord an den Deutschen“ von Günter Zemella. Hier mehr erfahren.

_ von Günter Zemella

Am 25. Januar 1945 eroberte die Rote Armee das Umland der Stadt Marienburg in Westpreußen. Die Kämpfe um die Marienburg und die Stadt dauerten bis zum 9. März 1945, wobei die Altstadt zu 80 Prozent zerstört und auch die Ordensritter-Burg schwer beschädigt wurde. Der größte Teil der über 27.000 Einwohner war bereits zuvor geflüchtet. Im Juli 1945 wurde Marienburg unter polnische Verwaltung gestellt.

Im Jahr 1976 wurden 178 Leichen auf dem Gelände der Burg entdeckt, neun Jahre später wurden die sterblichen Überreste von 123 weiteren Menschen in einem ehemaligen Schützengraben an der südlichen Burgmauer exhumiert, darunter fünf Frauen und sechs Kinder. Im Oktober 2008 wurde in unmittelbarer Nähe der Burg bei Tiefbauarbeiten für ein Luxushotel ein Massengrab mit mehr als 1.800 Toten gefunden. Die Opfer wurden 1945 nackt und ohne persönliche Gegenstände in einer Grube verscharrt. Alle Opfer waren deutsche Zivilisten.

Wie diese Deutschen starben, ist bis heute nicht vollständig geklärt. Jeder zehnte exhumierte Schädel wies Schussverletzungen auf, viele Köpfe waren zerstrümmert. Das Massengarb mit über 1.800 Skeletten führt zu einem kaum thematisierten Kriegsverbrechen. Viele Anzeichen deuten auf ein Massaker durch polnische Besatzer hin.

Mord und Vergewaltigung

Seit Ende des Krieges waren 1.840 Einwohner Marienburgs spurlos verschwunden. Niemand wusste, wo die Frauen, Kinder und alten Männer geblieben sind. Zu den monatelangen Ausgrabungen wurden weder Kriminaltechniker noch Gerichtsmediziner hinzugezogen, obwohl die Auffindesituation des Massengrabes im Zentrum Marienburgs von Anfang an auf ein Verbrechen hindeutete.

Nach Ausgrabung von über 200 Opfern, darunter vielen Kindern, behauptete die zuständige polnische Staatsanwaltschaft dreist, dass alle bislang gefundenen Leichen eines natürlichen Todes gestorben seien. Dementsprechend lehnte Staatsanwalt Jarowslaw Kemblowski eine Befragung von älteren polnischen Einwohnern Marienburg ab, obwohl diese bei der Aufklärung des Verbrechens vielleicht hätten helfen können.

Belegt ist, dass Soldaten Stalins in den Dörfern der Gegend immer wieder männliche Zivilisten erschossen und Frauen vergewaltigten. In der Stadt war es wohl nicht anders. Angehörige der Kampfgruppe Marienburg, die sich noch wochenlang auf der Burg verschanzten, fanden bei einem Ausfall die Leichen einiger älterer Frauen vor, die alle mit einem Beil erschlagen worden waren. Der ehemalige Rotarmist Victor Zalgaller, nach dem Krieg Mathematiker in Leningrad und später Rentner in Israel, räumte ein, dass bei den schweren Kämpfen um Marienburg auch „Frauen und Kinder ums Leben gekommen“ seien.

„Von Deutschen gesäubert“

Doch nicht nur Sowjets, auch Polen misshandelten die in Marienburg verbliebenen Deutschen. So erinnerte sich Zeitzeuge Max Domming, ein Volksdeutscher, an ein dramatisches Ereignis im Winter 1945. Domming war damals 15, auf einem Pferdewagen hatte er von einem Gutshof vier Zentner Weizen nach Marienburg geschafft, um ihn dort mahlen zu lassen. „Ich habe einige Stunden warten müssen“, berichtete er, „deshalb habe ich mich im Städtchen umgesehen“.

Domming stand zehn Meter vom Eingang des Bahnhofs entfernt, als plötzlich die Türen aufgerissen wurden und Frauen und Kinder aus dem Gebäude stürzten „wie ein Schwall Wasser“. Polnische Miliz hätte sie mit Stöcken hastig in die Stadt getrieben. „Die Kolonne endete und endete nicht.“ Domming, der bis zu seiner Pensionierung 1995 viele Jahre lang als Referent beim Parteivorstand der SPD arbeitete, schätzte die Zahl auf „200 bis 300“.

Wer von den Deutschen am Ende überlebt hatte, musste Marienburg verlassen. Stolz vermeldete die zuständige Behörde des neu eingerichteten polnischen Bezirks am 3. November 1947, der Kreis Marienburg sei „zu fast 100 Prozent von Deutschen gesäubert“. Die Gebeine der Deutschen wurden im August 2009 auf dem deutschen Soldatenfriedhof Glien bei Stettin beigesetzt.

