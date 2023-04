Vertreiberstaat Polen: Eine gründliche Abrechnung

Warschau möchte sie am liebsten verbieten lassen, doch die Reaktionen der Leser zeigen: Mit unserer Geschichtsausgabe „Polens verschwiegene Schuld – Verbrechen an Deutschen von Versailles bis zur Vertreibung“ haben wir einen Nerv getroffen. Nachfolgend weitere Zuschriften, die uns in den letzten Tagen erreichten.

Die erste Auflage unserer Geschichtsausgabe „Polens verschwiegene Schuld“ war schnell ausverkauft. Doch wir haben nachdrucken lassen – und erneut haben wir wieder enorm viele Zuschriften aus dem Leserkreis erhalten. Tenor: Eine notwendige Ausgabe – und eine treffende Antwort auf die Reparationsforderungen aus Warschau. Wir haben drei Leserbriefe ausgewählt:

◾️ Ich bin Vertriebener aus Ostpreußen, 86 Jahre alt und gehöre zur letzten Generation gebürtiger Ostpreußen. Die Landgier Polens und angelsächsische Belohnungen an Polen waren die Ursachen für die Vertreibung der Deutschen aus ihrer jahrhundertealten Heimat in Westpreußen, Ostpreußen und Schlesien.

Die „Hyäne Europas“ (Churchill) ist nun so groß wie das 1990 wiedervereinigte Rest-Deutschland, aber mit weniger als der Hälfte an Einwohnern. Unvergessen muss bleiben, dass Russland das annektierte Nord-Ostpreußen 1990 zurückgeben wollte, aber verantwortliche deutsche Schurken ließen das Angebot von Gorbatschow ins Leere laufen. (E. Paschke via Brief)

Zündeln im Hintergrund

◾️ Vielen Dank für das COMPACT-Sonderheft „Polens verschwiegene Schuld“. Endlich hat jemand den Mut gefunden, dieses brisante Thema anzugehen. Nun, was auf die Polen zutrifft, trifft auf die Tschechen genauso zu. Dort hat sich exakt das Gleiche abgespielt. Vor dem Krieg wie nach dem Krieg. Auch hier waren es die „Schutzmächte“ Frankreich und Großbritannien, die nationalen Chauvinismus, Größenwahn und Deutschfeindlichkeit anheizten.

Interessanterweise haben es nicht nur die Polen und Tschechen, sondern auch die Engländer und Franzosen noch nicht einmal im Ansatz geschafft, ihre tatsächliche Rolle bei der Entstehung des Krieges aufzuarbeiten.

Auch im Ukraine-Konflikt kann man sehr gut sehen, wer sich in seiner Rolle als Brandbeschleuniger besonders hervortut. Wenn ich dann noch zur Kenntnis nehmen muss, dass Polen dabei ist, die stärkste konventionelle Armee Europas aufzubauen, kommen mir schlimmste Bedenken. Hier muss eine Diskussion in Gang kommen!

Auf die Frage, wer in Europa unsere Freunde sind, fällt mir niemand ein. Dass unsere ehemaligen Kriegsgegner ihre Einstellung Deutschland gegenüber zum positiven verändert haben, konnte ich mir noch nie wirklich vorstellen. Doch wenn wir Geschichte nicht noch einmal erleben wollen, müssen wir diese schonungslos aufarbeiten.

Es gibt keinen Frieden ohne Gerechtigkeit und keine Gerechtigkeit ohne die Wahrheit! So, wie Polen eine erhebliche Mitschuld am Ausbruch des Zweiten Weltkriegs hat, so stand auch eine Macht hinter Frankreich und Großbritannien, die diese Staaten veranlasst hat, Deutschland entgehen ihren eigenen Interessen den Krieg zu erklären: die USA!

Kriege werden letztendlich immer aus ökonomischen Gründen geführt. Schauen wir also auf die ökonomischen Daten dieser Zeit: 1933 hatte Deutschland sechs Millionen Arbeitslose, die USA 12 Millionen. 1936 war die Arbeitslosigkeit in Deutschland weitgehend beseitigt. Die USA hatten immer noch 10 Millionen Arbeitslose!

Präsident Roosevelt wusste, dass er sein Versprechen, die Arbeitslosigkeit zu beseitigen, nur halten konnte, wenn es einen großen Krieg geben würde. Ein solcher hatte sich für amerikanische Großbanken und Rüstungsfirmen schon einmal als Goldgrube erwiesen. So ergibt sich auch ein schlüssiges und in sich logisches Gesamtbild. (M. Brauer via E-Mail)

Emotional aufwühlend

◾️ Ich habe zusätzlich zu COMPACT-Geschichte „Polens verschwiegene Schuld“ bei Ihnen das Buch „Der Tod sprach polnisch“ käuflich erworben. Nach den ersten 20 Seiten musste ich das Buch aus der Hand legen, weil es mich emotional sehr erregt hat.

Mein Vater wurde noch 1922 in Penkuhl im Landkreis Schlochau (Westpreußen) geboren, und seine jüngere Schwester 1926 schon in Güsten im Landkreis Bernburg (Sachsen-Anhalt). Ich stellte mir beim Lesen des Buches die Gräueltaten der polnischen Bevölkerung an meiner Familie und Verwandten vor. Ich danke Ihnen und allen, die auf die Missstände der Völkermorde hinweisen, recht herzlich. (R. Kanthack via E-Mail)

