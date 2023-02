Als Jacob Grimm 1863 starb, steckte er in der Arbeit am Deutschen Wörterbuch, das er noch mit seinem Bruder begonnen hatte, mitten im Buchstaben «F». Das Wort «Anmut» steht gleich im ersten Band von 1853; und dort ist es zudem gleich zwei Mal verzeichnet. Einmal in der männlichen Form und darunter in der weiblichen. Das ist für uns heute doppelt verwirrend. Denn schon Anmut in der neueren Bedeutung einer Eleganz des Wesens ist uns fern