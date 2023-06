Verbotene Geschichte: Was Sie nicht wissen dürfen

Warum werden bestimmte historische Forschungen mit Tabus belegt? Warum wird die Geschichte an entscheidenden Punkten verfälscht – und das schon bei Ereignissen, die vor mehreren tausend Jahren stattgefunden haben? In der Juli-Ausgabe von COMPACT mit dem Titelthema „Verbotene Geschichte – Vom Alten Ägypten bis zum Dritten Reich“ zeigen wir anhand prominenter Fälle, wie wir belogen und betrogen werden – und wie es wirklich war. Hier mehr erfahren.

George Orwell schrieb in seinem dystopischen Zukunftsroman „1984“: „Wer die Vergangenheit beherrscht, beherrscht die Zukunft. Wer die Gegenwart beherrscht, beherrscht die Vergangenheit.“ Und das gilt nicht nur für die letzten 100 Jahre, sondern reicht bis in frühgeschichtliche Zeiten.

Vor allem die Entwicklung von Hochkulturen wie im Alten Ägypten oder auch im sagenumwobenen Inselreich Atlantis und allgemein die Entstehung und Ausbreitung des europäischen Menschentyps weit über die Grenzen unseres heutigen Kontinents hinaus sind mit Tabus behaftet und werden aus ideologischen Motiven umgelogen, sodass Verwirrung entsteht und ein vollkommen falsches Bild gezeichnet wird.

Wussten Sie zum Beispiel, dass die biblische Erzählung der Arche Noah bereits im Gilgamesch-Epos – der ältesten Dichtung der Menschheitsgeschichte – auftaucht? Und dass in jenem Epos auch andere Begebenheiten geschildert werden, die uns nur allzu vertraut vorkommen? Das Gilgamesch-Epos ist mindestens 3.500 Jahre alt – und damit wesentlich älter als das Alte Testament, das vermutlich erst rund 500 Jahre vor unserer Zeitrechnung schriftlich festgehalten wurde.

Besonders spannend: Die Erzählung von einer großen Flut taucht in den Schriften vieler alter Kulturen auf. In den indischen Veden findet sich die Sage des Fisches Matsya, der den Menschheits-Stammvater Manu vor dem Wasser rettet. Die altisländische Edda erzählt von einer alles vernichtenden Flut, die nur der Riese Bergelmir und seine Frau überleben. Und von gleich mehreren Katastrophen dieser Art zeugen die antiken griechischen und römischen Aufzeichnungen. Laut der britischen Anthropologin Mary-Ann Ochota gibt es „Belege für über 500 Flutmythen“ – und diese stammen von verschiedenen Völkern, die nicht in Kontakt zueinander standen.

Das Rätsel der großen Pyramiden

Die Beispiele zeigen, dass wir mitunter weit zurückgehen müssen, um die tatsächlichen Quellen zu finden. Und an vielen Stellen wird deutlich, dass wir es hier mit einer quasi verbotenen Geschichte zu tun haben, brechen die tatsächlichen Sachverhalte doch mit allen politisch korrekten Konventionen und eröffnen eine neue Sicht auf viele Aspekte der antiken und der Frühgeschichte, die manche gar nicht auf dem Schirm haben – und einflussreiche Kreise weiter in der Versenkung verschwunden sehen wollen.

Genau solche Fälle nehmen wir in der Juli-Ausgabe von COMPACT mit dem Titelthema „Verbotene Geschichte – Vom Alten Ägypten bis zum Dritten Reich" genauer unter die Lupe. Und wir beginnen bei der Frühzeit der Menschheit: War Atlantis nur ein Mythos – oder ein reales Reich? Und wenn es Atlantis wirklich gab, wo lag es?

Oder: Ist die pharaonische Chronologie, die von der etablierten Ägyptologie aufgestellt wurde, wirklich stimmig? Woher kommen die Lücken? Und was ist von den Quellen zu halten, die von ägyptischen Reichen vor den großen Königsdynastien sprechen? Und überhaupt: Woher hatten die alten Ägypter Kenntnisse über Geometrie oder Elektrizität?

Ist die berühmte Sphinx auf dem Gizeh-Plateau wirklich nur so alt wie die Cheops-Pyramide – oder wesentlich älter? Und warum ist Letztere so prunk und schmucklos, wenn Sie doch angeblich als Grabmal für einen der mächtigsten Pharaonen diente? Und wieso gibt es unter den Pyramiden auf dem Gizeh-Plateau ein unterirdisches System von Gängen und Höhlen, dessen Erforschung von den Behörden immer wieder verhindert wird?

Von Atlantis über den Heiligen Gral bis zu UFOs, MK-Ultra und Marilyn Monroe

Dies sind nur einige Themen aus dem Bereich „Verbotene Geschichte“, die wir in der Juli-Ausgabe von COMPACT behandeln. Unser diesmal besonders großes Titelthema (24 Seiten!) ist ein wahres Kompendium an historischen Richtigstellungen, die allesamt mit nachprüfbaren Quellen und Fakten belegt sind.

Nur hält man genau diese Faken vor Ihnen verborgen, weil Sie neuralgische Punkte betreffen und bestimmte Vorgänge und Epochen in einem ganz anderen Licht erscheinen lassen. Das will man partout verhindern – doch wir spielen da nicht mit. Wir zeigen Ihnen die ganze Wahrheit – und nicht nur einen (erwünschten) Ausschnitt davon.

Im Einzelnen finden Sie in unserem großen Titelthema in COMPACT 7/2023 folgende Beiträge:

Verbotene Geschichte – Die Enträtselung der Pharaonen: George Orwell schrieb in „1984“: „Wer die Vergangenheit beherrscht, beherrscht die Zukunft. Wer die Gegenwart beherrscht, beherrscht die Vergangenheit.“ Das gilt nicht nur für die letzten 100 Jahre, sondern reicht bis in frühgeschichtliche Zeiten. Vor allem an der Historiografie des Alten Ägyptens und anderer Hochkulturen wird gnadenlos herumgepfuscht – aus ideologischen Motiven.

Das germanische Atlantis – Das nordische Erbe ist tabu:Die Berichte der alten Ägypter sind eindeutig: Das sagenhafte Reich lag in der Nordsee. Dieses Wissen steht allerdings unter schwerem Beschuss – es ist nicht politisch korrekt.

Das Geheimnis des Grals – Der größte Schatz der Menschheit: Es ist das größte Mysterium der Geschichte – und Tausende gingen dafür in den Tod. Seine Entschlüsselung könnte unser ganzes Weltbild auf den Kopf stellen.

Hitlers Geheimwaffen – Reichsflugscheiben, Nurflügler und Panzerkolosse: Die Ampel macht’s möglich: Man diskutiert plötzlich über Leos und Flugabwehrraketen. Das Interesse an Waffensystemen nimmt unfreiwillig zu. Unterschlagen wird, dass Deutschland auf dem Gebiet der Waffenforschung stets führend war.

Wer finanzierte Hitler? – Die schwarzen Kassen des Braunen Hauses: Paul McCartney ist schon seit 1966 tot – und John Lennon wurde 1980 von einem CIA-Killer umgebracht. Klingt absurd? Dann lesen Sie, welche Hin

Ludwigshafen statt Hiroshima – US-Atombombenpläne 1945: Statt auf Japan wollten die USA die ersten Atombomben auf Deutschland abwerfen. Nur zwei Zufälle verhinderten das Inferno.

Menschen brechen, Menschen steuern – Das CIA-Programm MK-Ultra: Über 20 Jahre lang zog die CIA ihr Programm MK-Ultra im Verborgenen durch. Dann ermittelte ein Untersuchungsausschuss des US-Senats, doch alles verlief im Sand. Erst die Aussagen einer jungen Frau durchbrachen die Schweigemauer.

Der Feind in ihrem Bett – Neues zum Mord an Marilyn Monroe: Bis heute erzählt der Mainstream, dass Marilyn Monroe Suizid begangen habe. Doch lange verschollene Tonbänder haben ihren Mörder entlarvt.

Das komplette Inhaltsverzeichnis unserer Juli-Ausgabe:

Titelthema

Verbotene Geschichte: Die Enträtselung der Pharaonen

Das germanische Atlantis: Das nordische Erbe ist tabu

Das Geheimnis des Grals: Der größte Schatz der Menschheit

Hitlers Geheimwaffen: Reichsflugscheiben und mehr

Wer finanzierte Hitler? Die schwarzen Kassen des Braunen Hauses

Ludwigshafen statt Hiroshima: US-Atombombenpläne 1945

Menschen brechen, Menschen steuern: Das CIA-Programm MK-Ultra

Der Feind in ihrem Bett: Neues zum Mord an Marilyn Monroe

Politik

Das letzte Gefecht: Künstliche Intelligenz außer Kontrolle

Hilfe, mein Auto fährt ein Roboter! Wie es piepst und tutet und crasht

Das Entdeutschungsprogramm: Verfassungsschutz gegen Verfassung

«So eine Operation geht nur mit der CIA» Seymour Hersh im Interview zu Nord Stream

Die eiskalte Kriegerin: Psychogramm von Victoria Nuland

Dossier: Die Rückkehr der Geopolitik

Das Dritte Rom gegen das neue Karthago: Alexander Dugin über die Endschlacht der Weltgeschichte

Deutschland als Brückenbauer: Haushofers Mitteleuropa-Vision

Leben

Von Mädchen, die Märchen erzählen: Rammstein unter #MeToo-Dauerfeuer

Wunderberg Untersberg: Moderne Sagen aus Oberbayern

Taylor, Hitler und Healy: Pop-Star auf Abwegen

Kolumnen

Hartlages BRD-Sprech _ Faktenchecker

Hampels Rückblick _ Martini mit Scholl-Latour

Sellners Revolution _ Islam-Querfront

