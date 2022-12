USA zwingen uns in den Krieg

Die USA drängen Deutschland mehr und mehr in einen Krieg gegen Russland. Die Lage ist hochgefährlich. Aufklärung über die wahren Pläne der Amis ist das Gebot der Stunde. COMPACT-Spezial „USA gegen Deutschland“ liefert dazu alle harten Fakten. Hier gleich bestellen.

Die USA planen, in Deutschland zunehmend die Ausbildung ukrainischer Soldaten voranzutreiben. CNN berichtete jetzt über eine entsprechende Ankündigung des US-Verteidigungsministeriums. Demnach sollen vor allem auf dem Truppenübungsplatz im bayerischen Grafenwöhr „ungefähr 500 ukrainische Soldaten pro Monat“ auf Kriegseinsätze vorbereitet werden. Dabei geht es offenbar in erster Linie um den Umgang mit dem Flugabwehrraketensystem Patriot und auch um fortgeschrittene Gefechtstaktiken, so übereinstimmende Mitteilungen.

Neue Eskalation

Die Lieferung von Patriot-Raketen und die entsprechende Ausbildung ukrainischer Soldaten muss der Kreml als weitere Eskalationsstufe verstehen. Das ukrainische Außenministerium hatte eben dies zuletzt auch immer wieder verlangt. Schon seit Monaten werden in Grafenwöhr in der Opferpfalz ukrainische Soldaten ausgebildet, und zwar vorrangig an Artilleriewaffen.

Unser Weg in den Krieg wird mit solchen Aktionen geebnet. Spätestens hier stellt sich die Frage, ob die deutsche Politik überhaupt in der Lage ist, ein solches Treiben zu unterbinden. Dazu bedürfte es nämlich einer Form der Souveränität.

Man muss es sich vor Augen führen: Vor unserer Tür tobt ein Krieg, und gerade wurde ein fundamentaler Angriff auf unsere Energieinfrastruktur (Nord Stream 2) gefahren. Oskar Lafontaine nimmt in seinem aktuellen Buch „Ami, it‘s time to go“ kein Blatt vor den Mund:

„Die Bundesregierung spricht von einem Eingriff in die Souveränität. Welch ein Irrtum. Souverän waren wir nie. Seit dem Zweiten Weltkrieg bestimmen die Amis bei uns über Krieg und Frieden.“

Grafenwöhr ist der weltweit größte US-Truppenübungsplatz. Mehrfach fanden hier in der Vergangenheit riesige US-Manöver und provokative Paraden statt. Dass die Ausbildung ukrainischer Soldaten an westlichen Waffen auf deutschem Boden auch aus völkerrechtlicher Sicht hochproblematisch ist, hatte vor einiger Zeit sogar ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags eingeräumt. Dies sei eine Kriegsbeteiligung. Im grün geprägten Außenministerium interessieren solche Einwände angesichts eigener Kriegsbegeisterung nicht …

