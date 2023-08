Ungesühnt: Der geplante Massenmord

Fast eine Million deutsche Kriegsgefangene kamen im Zuge der „Befreiung“ in US-amerikanischen und französischen Lagern um. Wann wird dieses Verbrechen aufgearbeitet? COMPACT-Geschichte „Die Todeslager der Amerikaner“ macht Druck und legt die Fakten auf den Tisch. Hier mehr erfahren.

Die etablierte Geschichtsschreibung kann die erschütternde Wahrheit eigentlich nicht länger ignorieren. COMPACT-Geschichte „Die Todeslager der Amerikaner“ hat mit akribischer Gewissenhaftigkeit teils bislang unbekannte Tatsachen zusammengetragen, die zum Himmel schreien. Besonders erschütternd sind Augenzeugenberichte aus den Lagern; ein bislang weißer Fleck in der Geschichtsschreibung, an den sich bisher nur wenige Historiker wagten. Der kanadische Autor James Bacque („Der geplante Tod“) stellt eine bemerkenswerte Ausnahme dar. Auch seine Erkenntnisse sind in COMPACT-Geschichte „Die Todeslager der Amerikaner“ eingeflossen.

Verschleiertes Grauen

Das Massensterben in den Lagern ist sogar aktenkundig. Es wurde unter der verharmlosenden Bezeichnung „Other Losses“ („Andere Verluste“) getarnt dokumentiert. Laut COMPACT-Geschichte hatte General Dwight D. Eisenhower (1890-1969), der als fanatischer Deutschenhasser galt, den Massenmord an Kriegsgefangenen gezielt vorangetrieben und dann systematisch verschleiert.

Der Oberbefehlshaber der US-Besatzungstruppen in Deutschland und spätere US-Präsident hatte nach der Kapitulation der Wehrmacht den Kriegsgefangenen in amerikanischer Hand ihren Militärstatus abgesprochen und ihnen damit den Schutz der Genfer Konvention verweigert, eine Verhöhnung des Völkerrechts!

Eingezäunt wie Vieh

Im Frühjahr und im Sommer 1945 waren an den Ufern des Rheins und seiner Nebenflüsse zwischen Rheinberg in der Nähe von Wesel im Norden und Bad Kreuznach im Süden hunderttausende Soldaten der Wehrmacht auf Äckern und Wiesen zusammengetrieben und wie Vieh eingezäunt worden.

Es kam zu einer humanitären Katastrophe ersten Ranges. Soldaten, denen es zunächst als glückliche Fügung erschienen war, in die Hände von US-Amerikanern und nicht der Sowjets gefallen zu sein, erlitten 1945 ein Schicksal, das sie sich schlimmer nicht hätten ausmalen können. Abertausende deutsche Kriegsgefangene verendeten auf dem blanken Ackerboden an Epidemien, krepierten elendig an schweren Kriegsverwundungen, um die sich keiner kümmerte, oder sie verhungerten.

Ohne Notwendigkeit …

Was COMPACT-Geschichte herausarbeitet, hat es in sich: Denn nicht etwa das Chaos der unmittelbaren Nachkriegsverhältnisse war schuld an den Todesfällen, sondern eine von General Eisenhower zu verantwortende gezielte Vernichtung. Man ließ die Gefangenen verhungern, obwohl die US-Besatzer über Lebensmittel zur ausreichenden Verpflegung verfügt hatten. Letztlich ohne zwingende Notwendigkeit wurden die deutschen Gefangenen trotz der katastrophalen Zustände in den Lagern über Monate festgehalten.

Überlebende der alliierten Hungerlager haben uns Augenzeugenberichte hinterlassen, die ausgewertet gehören. COMPACT-Geschichte „Die Hungerlager der Amerikaner“ liefert hierzu einen wichtigen, ja unschätzbar wertvollen. Hier bestellen.