Umfrage: AfD auf Fünfjahres-Hoch

Zitat des Tages: „Schock-Ergebnis beim Sonntagstrend! Zum ersten Mal seit fünf Jahren kommt die AfD wieder auf 17 Prozent der Stimmen – das ist ein Prozentpunkt mehr als in der Vorwoche und mehr als doppelt so viel, wie die FDP aktuell an Stimmen bekommen würde.“ (Bild am Sonntag)

„Eine Machtperspektive hätte die AfD, wenn überhaupt, lediglich in Koalition mit einer Kartellpartei, nach Lage der Dinge also der CDU/CSU. Dagegen, dass eine solche Konstellation den Weg unseres Landes in den Abgrund auch nur bremsen kann, spricht bereits die Überlegung, dass die AfD in einer solchen Regierung nur der Juniorpartner mit schwacher Verhandlungsposition wäre, solange die Union mit jeder anderen Kartellpartei koalieren kann, die AfD aber nur mit der Union. Die CDU aber tut nicht einmal so, als wolle sie einem der Kernanliegen der AfD entgegenkommen – und wenn sie es täte, müsste man sich der Erfahrungen entsinnen, die die FPÖ mit der ÖVP gemacht hat, und an die alte Weisheit denken: ‚Wer mit dem Teufel speist, braucht einen langen Löffel.‘“ (Manfred Kleine-Hartlage: „Querfront! Die letzte Chance für die deutsche Demokratie“)