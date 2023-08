Trump hat weiter die Nase vorn

Zitat des Tages: „Trump ist trotz der vier Anklagen, die gegen ihn erhoben wurden, der klare Favorit im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner für die Wahl 2024. In seinem Truth-Social-Post verwies er am Sonntag auf eine aktuelle Umfrage des Senders CBS News, in der er auf 62 Prozent der Stimmen kommt. Trumps engster Konkurrent ist der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, der in der Erhebung von CBS mit 16 Prozent abgeschlagen auf dem zweiten Platz liegt.“ (Stern)

„In den USA avanciert der Film Sound of Freedom zum Kassenschlager – und ein rechter Country-Song stürmt die Billboard-Charts. Die kulturelle Hegemonie der Links-Woken bröckelt – und verschafft Trump neuen Rückenwind.“ (COMPACT-Magazin)