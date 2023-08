Trotz Böhmermann-Attacke: Schmidt bleibt stabil

Die Hatz auf Harald Schmidt wegen eines Fotos mit „Aussortierten“ nimmt zu. Jetzt hat sich auch Böhmermann eingeschaltet. Doch Schmidt bleibt betont gelassen. Die September-Ausgabe des COMPACT-Magazins befasst sich mit der Hetze gegen Deutsche. Hier mehr erfahren.

Die Aufgeregtheit im Mainstream rund um das gemeinsame Foto des beliebten Fernseh-Unterhalters mit dem vormaligen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg-Maaßen und dem einstigen Spiegel-Redakteur Matthias Matussek will sich nicht legen.

Jetzt wirft GEZ-Clown Böhmermann Schmidt vor, überhaupt das Sommerfest der Weltwoche in Zürich besucht zu haben. Auf der Feier der Wochenzeitung war die Aufnahme entstanden. In einem Podcast zum Thema entgleist Böhmermann und spricht von einem „Rotkreuz-Dampfschiff nach Paraguay zum Jahresfest des Völkischen Beobachters“.

Und Harald Schmidt? Der bleibt betont gelassen. Schon vor gut einem Jahr hatte er in einem Zeitungsinterview Böhmermann und seine ZDF-Sendung als „weit unterhalb meiner Wahrnehmungsschwelle“ bezeichnet.

Bei dem Foto mit Matussek und Maaßen „geht es mir gar nicht um Provokation“, erklärte Harald Schmidt jetzt im Interview mit Zeit-Online. Er müsse an so einem Abend „40, 50 Fotos machen“. Die Aufregung sei ihm egal.

Auf dem Weltwoche-Sommerfest seien viele Menschen gewesen. Schmidt: „Ich lasse mich ja nicht bei ungefähr 400 Gästen vorher briefen, was der und der vorher gemacht haben.“ Sonst könne er ja auch nicht mehr ins Fußballstadion gehen. Zur Motivation seines Besuchs sagte Schmidt: „Letzten Endes bin ich Autor. Ich verwerte das, was ich erlebe, auf der Bühne. Ich gehe dorthin, wo ich Material erwarte.“

