Transgender? Alice Cooper: „Eine Komödie, lächerlich“

Nicht nur in Deutschland, auch in den USA erhitzt die Transgender-Debatte die Gemüter. Das Musikmagazin Stereogum hat deswegen verschiedene Interviews mit altgedienten Rockmusikern geführt und musste feststellen: Die alten Kämpen des Geschäfts halten wenig von der woken Geschlechterverwirrung, die bei Miley Cyrus & Co. hoch im Kurs steht.

Paul Stanley von KISS nannte den Transgender-Kult eine „traurige und gefährliche Modeerscheinung“. Daniel „Dee“ Snider (Twisted Sister) stimmte ihm zu. Warum man gerade diese beiden Hardrock-Größen befragte? Klar: Weil sie bekannt dafür sind oder waren, mit greller Schminke auf die Bühne zu gehen. Mit Transgender hat das allerdings herzlich wenig zu tun.

Konservativer Rocker

In dieser Reihe darf natürlich auch Schockrocker Alice Cooper (bürgerlich: Vincent Damon Furnier) nicht fehlen. Mit Megahits wie „Poison“ oder „School’s Out“ prägte der 74-Jährige ganze Generationen von Hardrock- und Heavy-Metal-Fans. Seine Horror-Bühnenshows sorgten schon für Furore, als von Rammstein noch nicht die Rede war.

Was viele nicht wissen: Furnier ist ein Konservativer, unterstützt die Republikaner und ist, wie Gene Simmons von KISS oder Südstaatenkollege Kid Rock ein Trump-Wähler. Furnier alias Cooper lernte den Ex-Präsidenten schon vor einigen Jahren beim Golfspielen kennen und hält ihn für einen echten Polit-Rockstar.

Furnier mag keine illegalen Einwanderer und ist, wie Die Welt schon 2008 berichtete, inzwischen ein gläubiger Christ: „Seit 32 Jahren lebt der Entertainer fromm in Arizona als Familienvater. Er hält Bibelstunden, wählt republikanisch oder gar nicht und erzieht seine drei Kinder streng.“ Zudem finanziert er „als Ehrendoktor an der Universität ein konsequent christliches Jugendzentrum namens Solid Rock“.

„Kannst auch eine Katze sein“

Man ahnt es schon: Alice Cooper dürfte auch nicht viel vom grassierenden Transgender-Wahn halten. Und tatsächlich: Im Interview mit Stereogum sagte er:

„Ich verstehe, dass es Fälle von Transgender gibt. Aber ich fürchte, dass es zum Teil eine Modeerscheinung ist. Und ich fürchte, dass viele Leute behaupten, dies zu sein, nur weil sie das sein wollen. Das ist meine Meinung.“

Besonders ärgert es die Hardrock-Legende, dass schon die Kleinsten mit dem Regenbogen-Kult traktiert werden. Furnier alias Alice Cooper dazu:

„Es ist falsch, ein sechsjähriges Kind, das davon noch nichts versteht, damit zu konfrontieren. Es will nur spielen. Und man verwirrt es, indem man ihm sagt: ‚Ja, du bist ein Junge, aber du könntest auch ein Mädchen sein, wenn du das möchtest.‘ Das ist sogar für einen Teenager verwirrend. Du versuchst noch immer, deine Identität zu ergründen, und dann sagt dir jemand: „Ja, aber du kannst alles sein, was du willst. Sogar eine Katze, wenn du das möchtest.‘ Und ich sage: ‚Komm schon! Wo sind wir? In einem Roman von Kurt Vonnegut?‘ Es ist so absurd, dass es inzwischen den Gipfel der Absurdität erreicht hat.“

Inzwischen habe die Transgenderei einen Punkt erreicht, der „nur noch lächerlich“ sei. „Jedes Mal, wenn irgendjemand versucht, zu dieser Sache Stellung zu beziehen, hat er daraus eine riesige Komödie gemacht. Ich kenne niemanden, der diesen woken Ansichten teilt. Nicht eine einzige Person. Jeder, mit dem ich spreche, sagt: ‚Ist das nicht dumm?‘ Und ich sage dann: ‚Ich respektiere die Menschen wie sie sind, aber ich werde einem siebenjährigen Jungen nicht sagen: ‚Zieh dir ein Kleid an, weil du vielleicht ein Mädchen bist.‘, damit er antwortet: ‚Nein, bin ich nicht. Ich bin ein Junge’“, so Furnier.

Mimimi von der Woke-Front

Die Strafe für dieses Klartext-Statement folgte auf dem Fuße: Kurz nach dem Interview mit Stereogum verabschiedete sich Werbepartner Vampyre Cosmetics – ein Spezialanbieter für Theater- und Helloween-Schminke – von Alice Cooper

In einer Erklärung der woken Kosmetik-Vampire heißt es:

„In Anbetracht der jüngsten Äußerungen von Alice Cooper werden wir keine Make-up-Zusammenarbeit mehr eingehen. Wir stehen zu allen Mitgliedern der LGBTQIA+-Gemeinschaft und glauben, dass jeder Zugang zu medizinischer Versorgung haben sollte. Alle bereits getätigten Vorbestellungen werden zurückerstattet.“

Furnier wird es verschmerzen können. Laut dem US-Magazine Forbes hat er 185 Millionen Dollar auf der hohen Kante.

