Transen-Alarm: Neues Gesetz kommt!

Haltet den Dieb… die Diebin… die den Diebstahl begehende Person! In Zukunft ist in diesem Fall Vorsicht geboten, sonst wird es teuer – für Sie! Das Bundeskabinett hat heute das Selbstbestimmungsgesetz beschlossen.

Ein weiterer Meilenstein im Wahnsinn der Ampel – doch wie gefährlich das tatsächlich werden kann und wird, erfahren Sie heute von Dr. Stephanie Elsässer und André Poggenburg im Brennpunkt des Tages.

