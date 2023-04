Total irre: Klima-Kleber wollen ganz Berlin lahmlegen

Die Destruktivität der Klima-Chaoten wächst. Jetzt will man der ohnehin schon dysfunktionalen Bundeshauptstadt den Gnadenstoß versetzen. In unserem Spezial „Klima-Terroristen. Was Sie denken – und wer sie bezahlt“ zeigen wir Ihnen die Hintermänner des Klima-Wahns und das, was sie wirklich denken und wollen. Ein Heft voller Fakten und knallharter Analysen. Hier mehr erfahren.



Immer wieder kommt man aus dem Staunen nicht heraus, was alles in Deutschland möglich ist. So dürfen die Klimaterroristen der sogenannten Letzten Generation nun schon ankündigen, dass man Berlin für zwei Wochen komplett lahmlegen will, ohne dass dies bislang irgendwelche Folgen seitens der Behörden nach sich ziehen würde. In internen Chatgruppen gehen die Klima-Chaoten davon aus, dass man für dieses Vorhaben insgesamt nur 160 entschlossene Personen benötigt.

Berlin soll fallen

Wie die Welt berichtet, legt die Letzte Genheration nun schon seit Wochen aus dem Bestand der eigenen Interessentendateien Datensätze mit personenbezogenen Informationen an, aus denen heraus man das Personal für die Sabotageaktionen rekrutieren will. Laut Informationen der Welt soll das entsprechende Personenpotential abtelefoniert und dann mit einer vorher zurechtgelegten Motivationsansprache für die Blockadeaktionen und Protestzüge geöffnet werden.

So sollen die zu rekrutierenden Personen mit folgendem Satz angesprochen werden:

„Das klingt vielleicht erstmal ambitioniert, aber Hochrechnungen ergeben, dass es für einen Stadtstillstand täglich 160 Menschen braucht, die Straßen blockieren. Das können wir schaffen.“

Leider dürfte das destruktive Kalkül der Klima-Chaoten voll aufgehen. Während die Gesellschaft ihren „Kampf gegen Rechts“ weiter fanatisch und besessen im Stil einer ewigen Teufelsaustreibung betreibt, nimmt die Toleranz gegenüber Linksextremisten gefühlt von Jahr für Jahr zu. Das zeigt auch die in der Sache absurde, aber ganz klar politisch motivierte Festlegung des VS-Chefs Thomas Haldenwang, die Letzte Generation nicht beobachten zu lassen, obwohl die sogenannten Aktivisten dieser Gruppe Straftaten am Fließband begehen.

Schulen auf für Klima-Chaoten

Nun sollen offenbar auch noch die deutschen Schulen weit für die Klima-Terroristen geöffnet werden. Wie die Welt weiter berichtet, wollen sich die Klimachaoten der Letzten Generation nun von Schuldirektoren und Lehrern ihrer Partnerorganisation Teachers for Future in Schulen und andere Bildungseinrichtungen einladen lassen, um dort für ihre extremistischen Ziele zu agitieren.

Laut einem internen Chat der Klima-Extremnisten, der in der Welt zitiert wird, solle die Zielgruppe „hauptsächlich“ aus Schülern aus der Oberstufe bestehen, die sich mit ihren Smartphones mit Mitgliedern der Letzten Generation verbinden sollen. Darüber hinaus heißt es weiter:

„Wir hatten auch Anfragen von Grundschulen, auch das ist eine Möglichkeit.“

Demnächst darf die Letzte Generation dann also die Grundschüler agitieren, während Mitglieder von patriotischen oder nationalen Organisationen, die sich einem Schulhof auch nur nähern, regelmäßig mit einem Verfahren wegen Landfriedensbruch rechnen dürfen.

