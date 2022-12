Top-Ökonom Stelter: „Deutschland fährt vor die Wand“

Deutschland gefährdet schon längst seine Bonität, während eine Mehrheit der Bürger noch nicht mal die Ursachen der Krise erkennt – der Ökonom Daniel Stelter macht sich nur wenige Hoffnungen beim Blick in Deutschlands ökonomische Zukunft. Kommt ein Krisenjahr wie vor 100 Jahren? Entsprechende Analysen und Fakten bietet die Januar-Ausgabe von COMPACT mit dem Titelthema „1923/2023 – Aufstand gegen die Inflation“. Hier mehr erfahren.



Etwa ein Dutzend Bücher hat der Ökonom, Blogger und Wirtschaftsberater Daniel Stelter veröffentlicht. Oftmals zerstört er in diesen die ökonomischen Illusionen, die von den Mainstream-Medien noch weiterhin unverdrossen verbreitet werden. Ein Beispiel war sein vor vier Jahren im FinanzBuch Verlag veröffentlichtes Buch Das Märchen vom reichen Land. Wie die Politik uns ruiniert, in dem Stelter mit Blick auf Deutschland detailliert die von der Politik verbreitete Wohlstandsillusion dekonstruierte.

EZB verantwortlich für Inflation

Auch im Weihnachtsinterview mit der Welt legte er nun den Finger in die Wunde. Dabei kritisiert er auch das unterentwickelte Problembewusstsein der Deutschen. Diese würden beispielsweise in ihrer Mehrheit immer noch den Krieg in der Ukraine für die Ursache der derzeitigen starken Kostensteigerungen halten, dabei gehen diese nach Stelter in erster Linie auf die zu lockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) zurück. Die Periode der Inflation habe ja auch schon 2021 und nicht erst mit dem Kriegsbeginn im Februar 2022 begonnen. Die Stützungsprogramme der EZB hätten „die Grundlage für die Inflation“ gelegt.

Das Risiko sei hoch, dass die Staaten des Euro-Raumes die EZB in den kommenden Jahren stützen müssten (COMPACT Online berichtete hier über diese Gefahr). Schon das Ausbleiben der bisherigen Ausschüttungen aus dem EZB-Gewinn werde die Kassen der Finanzminister stark treffen. Es sei schon „immer das erklärte Ziel von Frankreich und Italien“ gewesen, „Deutschland in eine Schulden- und Transferunion zu zwingen“. Dies löse aber keines der großen Probleme des Euro und der EU.

500 Milliarden Euro – für den teuersten Strom der Welt

Hart ins Gericht geht Stelter mit der Klimapolitik der Bundesregierung. Dazu erklärt Stelter:

„Die Energiewende ist seit Jahren gescheitert und statt – wie von der Politik immer erzählt – unserem Vorbild zu folgen, beobachtet die Welt belustigt, erstaunt und durchaus mit Schadenfreude, wie wir mit voller Kraft vor die Wand fahren.“

Investitionen von geschätzt 500 Milliarden Euro hätten Deutschland bislang nur den teuersten Strom weltweit und einen enorm hohen CO2-Ausstoß eingebracht. Das Grundproblem der fehlenden Speicherfähigkeit von Ökostrom sei bislang noch nicht gelöst worden. Stelter schlägt den Weiterbetrieb von Kernkraftwerken wie auch die Förderung von heimischem Erdgas vor, um zu einer Entspannung des Energiemarktes beizutragen. Beides ist unter der derzeitigen Ampel-Regierung allerdings kaum denkbar. Nach Stelter droht Deutschland deshalb eine weitere Deindustrialisierung. Die Regierung lebe in der Illusion, dass die deutsche Wirtschaft „unkaputtbar“ sei. Dies sei jedoch in Wahrheit nicht der Fall. Es drohe eine baldige Herabstufung der Bonität Deutschlands.

„Wieder der kranke Mann Europas“

Mit Blick auf die sogenannte Klimaschutzpolitik der Bundesregierung äußert Stelter:

„Mit Verboten werden wir weder das Klima retten noch den Standort sichern. Echte Klimapolitik intensiviert die Ausgaben für Forschung und Entwicklung. Das Verbot von Öl- und Gasheizungen und die Verpflichtung für Wärmepumpen bedeutet nichts anderes als die massive Entwertung vorhandenen Vermögens.“

Außerdem stellt Stelter mit Blick auf die Gesamtsituation Deutschlands fest:

„Demografie, Energiepolitik, Klimapolitik, Infrastruktur, Digitalisierung, Abgabenlast, Bürokratie: Wohin man auch blickt, schwächt die Politik die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Wir sind auf dem besten Wege, wieder der kranke Mann Europas zu sein. Nur diesmal dürfte ein Neustart deutlich schwerer sein als unter der Regierung Schröder.“

