Tillschneider (AfD): Schluss mit Sanktionen

Hier eine Rede des AfD-Landtagsabgeordneten Hans-Thomas Tillschneider gegen die Russland-Sanktionen am 12. September in Querfurt/Sachsen-Anhalt. Tillschneider macht gerade Schlagzeilen, weil er mit zwei anderen AfD-Politikern auf dem Weg in den Donbass war, um sich ein eigenes Bild von den prorussischen Volksrepubliken zu machen. Doch die Delegation wurde von der Perteispitze zurückgepfiffen und machte vor zwei Tagen kehrt.

