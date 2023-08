„Tiefenanalyse der AfD“ – Sellner zur August-COMPACT

Ein Sommer der Entlarvung der Lügen der Etablierten, ein Sommer des Aufstiegs der AfD. Auch Martin Sellner ist begeistert von der August-Ausgabe von COMPACT. Hier mehr erfahren.



Die derzeit hervorragenden Umfragewerte der AfD begeistern natürlich auch Martin Sellner. Mit Blick auf die aktuelle August-Ausgabe von COMPACT, die dem Thema „Der AfD-Sommer: Auf der blauen Welle ins Kanzleramt“ gewidmet ist, stellt er fest, dass die auf dem Cover befindliche Alice Weidel wie auch viele andere Politike verdient gefeiert werden. Es handele sich um ein „großartiges und hochinteressantes Heft, dass auch eine Tiefeneinsicht, eine Gewebeprobe und Analyse, die es über diese Partei gibt.“

„Kommt die Mobilisierung der Rotfront?“

Wichtig sei es aber auch, die Geschütze im Auge zu behalten, die nun gegen die AfD aufgefahren werden könnten. Jürgen Elsässer gehe hier im Heft verschiedene Optionen durch, die das System noch habe. So werde man versuchen, eine „Scheinopposition“ aufzubauen, beispielsweise Aiwanger mit den Freien Wählern oder Sahra Wagenknecht, die von den Leitmedien jetzt schon bekniet werde, sich jetzt für die Rolle der Verräterin herzugeben.

Die zweite Möglichkeit wäre „Wahlfälschung, insbesondere über das Einfallstor der Briefwahstimmen auf Bundesebene“. Hier gebe es das warnende Beispiel der USA, es müsse deshalb eine flächendeckende Wahlbeobachtung geben. Die dritte Möglichkeit wäre die Mobilisierung der Rotfront. Zehntausende von Antifanten könnten mit Bussen nach Thüringen und Sachsen gekarrt werden.

Martin Sellner erklärt dazu:

„Es geht darum, mit linkem Straßenterror die rechte Wende im Keim zu ersticken, das hat man schon bei Pegida so praktiziert. Daher gilt es, jetzt schon die außerparlamentarische Mobilisierung vorbereiten, so wie das in Greifswald erfolgreich vorexerziert wurde, wo ein Asyl-Containerdorf in einem Bürgerentscheid abgelehnt wurde.“

„Sie wollen freien Transit mit dem Heimatland“

Intensiv befasst sich Sellner in seiner Video-Rezension mit Jürgen Ellsässers Aussagen zut Gastarbeiter-Frage im Editorial des neuen Heftes. Hier rufe Jürgen Elsässer zur Differenzierung auf und sehe vor allem eine strategische Chance darin, mit alteingesessenen Gastarbeitern, die ebenfalls unter der Massenzuwanderung leiden, gemeinsam in einem Bündnis mit der AfD den Westen zu knacken.

Dazu kommentiert Sellner

„Ich stimme völlig der Aussage zu, dass unsere Einwanderungspolitik einfach zu viele reinlässt, denn die Dosis macht das Gift. Eine gewisse Dosis an Fremden, an Nicht-Assimilierten, kann eine Gesellschaft ertragen. Sie können unter Umständen sogar eine interessante exotische Anregung sein. Aber Die Dosis der letzten Jahre und Jahrzehnte kann man nur als giftig bezeichnen, man braucht deshalb eine Politik der Remigration, aber wir brauchen darüber auch eine Debatte und wir brauchen Differenzierungsfähigkeit.“

Gegen ein Bündnis der AfD mit den Gastarbeitern spricht nach Sellner das Phänomen der ethnischen Wahl, das nach seiner Auffassung „sehr pragmatisch, sehr lokal und nicht sehr weit gedacht überall gleich“ abläuft. Hierzu führt Sellner aus:

„Sprich: Wer zum Moschee-Verband geht, wer mit den Grauen Wölfen spricht, wer ihnen das Geld gibt, wer ihnen aber auch eine Zusicherung gibt, dass sie weiter Islamisierung betreiben können, der wird gewählt. Es spielt dabei keine Rolle, ob da CDU draufsteht, ob da FDP draufsteht, ob da SPD draufsteht – und ja – auch ob da AfD draufsteht. Auch die würde man wählen, wenn man ihnen entgegenkommt, mit ihnen Tee trinkt, sich zu den Grauen Wölfen reinsetzt und ihnen das gibt, was sie wollen: Geld, Sicherheit, Schutz vor Migrationskritik und vor allem freier Transit mit dem Heimatland.“

„Geniales Gespräch mit Björn Höcke“

Die ethnische Wahl könne man nur gewinnen, wenn man auf diese ethnischen Enklaven zugeht und „mit ihnen einen Kuhhandel macht, wie das die SPD seit Jahrzehnten macht und die CDU mittlerweile auch.“ (…). Sellner spricht sich gegen ein solches Vorgehen aus, das in der AfD „für eine große Unruhe und möglicherweise auch eine Spaltung“ sorgen würde. Er sehe „das Potential primär bei Nichtwählern, aber auch bei Assimilierten, die die AfD genau dann wählen, wenn sie sich weiterhin nicht anpasst und ihr Profil verwässert.“

Mit Blick auf das Titelthema lobt Sellner das „geniale Gespräch mit Björn Höcke, der klar sagt, als Juniorpartner geht es nicht mit der Union“ wie auch das „hochsympathische Gespräch mit Alice Weidel“.Außerdem liefere Paul Klemm „eine herrliche und flott geschriebene Reportage über den AfD-Wahlerfolg in Sonneberg“.

Kai-Uwe Reiter lasse den Prigoschin-Putsch nochmals Revue passieren und Jürgen Elsässer beweise einmal mehr mit dem Artikel über die „Geheimwaffe Alster“ seine Fähigkeiten als investigativer Journalist. Timo Beil schreibe über die seltsame Rehabilitierung und Salonfähigkeit des UFO-Themas und Sven Eggers schreibe über Kurt Eggers, also der Enkel schreibt über seinen Großvater, der als „Autor und Soldat“ einiges bewegt habe.

„Genießen wir den AfD-Sommer“

Sellner fügt hinzu:

„Ich schreibe über den Regime Change von Rechts und gleich danach folgt der Beitrag ,Querfront ohne Chancenʽ, ein Briefwechsel zwischen Manfred Kleine-Hartlage und mir. (…) Genießen wir gemeinsam weiter den herrlichen AfD-Sommer.“

