Ted Kaczynski: Der Unabomber ist tot

Durch seine insgesamt 16 Paketbomben-Attentate zwischen 1978 und 1995 starben drei Menschen, 23 wurden verletzt. Am vergangenen Wochenende ist der als Unabomber bekannt gewordene radikale Technologie-Gegner Theodore „Ted“ Kaczynski im Alter von 81 tot in seiner Zelle im Gefängnis von Butner im US-Bundesstaat North Carolina tot aufgefunden worden.

Dort verbüßte der Terrorist eine lebenslange Haftstrafe. Zur Todesursache machten die Behörden zunächst keine Angaben. Die New York Times berichtete unter Berufung auf drei mit der Angelegenheit vertrauten Personen, dass der Kaczynski Suizid begangen haben soll.

Der vormalige Mathematik-Professor war 1996 in einer Einsiedlerhütte in den Bergen nach einem Hinweis seines Bruders festgenommen und 1998 zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Im September 1995 hatten die New York Times und die Washington Post ein langes Manifest Kaczynskis veröffentlicht, in dem dieser seine Abscheu gegenüber moderner Technologie und der Welt der Gegenwart äußerte. Im Gegenzug hatte der Attentäter versprochen, seine Anschlagserie zu beenden.

In COMPACT-Spezial „Klima-Terroristen“ heißt es zu Kaczynski: „Das FBI verpasste ihm den Namen Unabomber, weil er seine Briefbomben in den USA überwiegend an Universitätsprofessoren und Vorstandsmitglieder von Fluggesellschaften adressierte. (…) In seinem Manifest mit dem Titel ‚Die industrielle Gesellschaft und ihre Zukunft, (…) forderte er die vollständige Zerstörung von Zivilisation und Technik sowie die Rückkehr zu einer archaischen Gesellschaft.‘“

Ein Auszug aus dem Manifest:

„Das von uns vorgeschlagene positive Ideal ist die Natur, nämlich die ursprüngliche Natur, die Lebensformen der Erde, die unabhängig von menschlicher Lenkung, Eingriffen und Kontrolle existieren. (…) Ganz gleich, welche Gesellschaft nach der industriellen Gesellschaft entstehen wird, werden die meisten Menschen dann in der Natur leben, denn eine fortgeschrittene Technologie wird es nicht geben, die Menschen können dann nicht anders leben. Um sich zu ernäh¬ren, müssen sie Bauern, Hirten, Fischer oder Jäger sein.“

Alte Kulturen, in denen Menschen jahrhundertelang miteinander und im Einklang mit der Natur lebten, seien durch den Kontakt mit der industriellen Gesellschaft zerstört worden, so Kaczynski. Eine Folge dieser Entwicklung sei, dass die Weltbevölkerung aus dem Gleichgewicht geraten wäre.

Im Zentrum der Kritik des Unabombers stand die „technologische Sklaverei“. Der „Fortschritt“ habe die Menschen entwurzelt. In seinem Manifest schreibt Kaczynski:

„Technologie entwickelt sich mit großer Geschwindigkeit und bedroht die Freiheit an vie¬len Stellen gleichzeitig (Überbevölkerung, Gesetze und Vorschriften, zunehmende Abhängigkeit der Einzelnen von großen Organisationen, Propaganda und andere psychologische Techniken, Genmanipulation, Eingriffe in die Privatsphäre durch ständige Überwachung und Computer).“

Und weiter: „Auch nur eine einzige dieser Bedrohungen der Freiheit abzuwenden, würde einen langen und schwierigen sozialen Kampf erfordern. Diejenigen, die die Freiheit schützen wollen, werden von der bloßen Anzahl immer neuer Angriffe und der Schnelligkeit der Technologieentwicklung überwältigt, sodass sie apathisch werden und den Widerstand aufgeben. Auf Erfolg kann man nur hoffen, wenn das technologische System als Ganzes bekämpft würde; aber dies wäre Revolution und nicht Reform.“

Also Ikone für die Klima-Bewegung eignet sich Kaczynski allerdings nicht, denn seine Kritik an der industriellen Gesellschaft verband er mit einer schreienden Anklage gegen die Linke, der er die Zerstörung gesellschaftlich tragender Strukturen vorwarf. Der Unabomber war zweifelsohne ein Terrorist und Mörder – mit Wokeness hatte er jedoch überhaupt nichts am Hut.

