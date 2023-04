Sudan: Nächste Runde im Stellvertreterkrieg

Als gäbe es mit der Ukraine, Taiwan, Jemen und Syrien nicht schon genug reale potentielle Konfliktherde, bricht jetzt auch im Sudan ein Bürgerkrieg aus. Der Krieg ist mit anderen Konflikten verwoben. Wer bei geopolitischen Themen rund um Russland mitreden will, muss COMPACT-Spezial „Feindbild Russland: Die NATO marschiert“ kennen. Hier mehr erfahren.

Dort kämpfen zwei Generäle um die Macht. Der eine ist Abdel Fattah al-Burhan, der derzeitige De-Facto-Präsident, der allerdings nicht die gesamte Macht im Staat hat. Und sein Vize und Anführer der Rapid Support Forces (RSF), Mohammed Daglo. Beide kämpfen seit dem Wochenende um die Kontrolle der Hauptstadt Khartum, um entscheidende Schlüsselpositionen, unter anderem den militärischen Flughafen. Bereits 200 Tote haben diese Auseinandersetzungen gefordert, darunter auch drei UN-Mitarbeiter.

Im April 2019 hatten Demonstranten und Militär den langjährigen Diktator Omar al-Bashir gestürzt. Doch statt zurück in die Demokratie ging es in die Militärverwaltung. Die Militärmachthaber zögerten den Übergang wiederholt hinaus. 2021 stürzten sie in einem neuerlichen Putsch den zivilen Ministerpräsidenten Abdallah Hamdok.

Wichtiges geopolitisches Gebiet

Die Junta teilt sich in 100.000 Mann starke Einheit Rapid Support Forces und die offizielle Armee. Die Kämpfe begannen, als letztere Ende vergangener Woche Stützpunkte der RSF angriff.

Interessant ist, welche Rolle der Sudan geopolitisch spielt, nämlich eine sehr große und wichtige. Er ist am Roten Meer und hat damit mit eine Kontrolle über den Suez-Kanal und der Straße von Bab al-Mandab, die entscheidend ist für Ölexporte aus unter anderem Saudi Arabien. China und Russland und auch viele andere Länder haben ein Interesse. Russland sagt man nach, dass es eine besondere Beziehung zum General Daglo, dem Anführer der Rapid Support Forces, habe. Dieser kontrolliert gemeinsam mit der Wagner-Gruppe die Goldminen im Sudan und ist auch im guten Einvernehmen mit Außenminister Sergej Lawrow. Daglow war sogar am 24. Februar 2022, dem Tag der beginnenden Kampfhandlungen in der Ukraine, zum Besuch in Moskau und unterstützte in einem Statement den russischen Einmarsch.

Wagner gegen den Westen

Russlands Plan ist es, am Roten Meer einen Militärhafen aufzubauen, was Daglo unterstützt – und die USA und ihre Verbündeten, also der kollektive Western, mit aller Kraft verhindern wollen.“Daglos RSF agieren zudem oft gemeinsam mit den Wagner-Söldnern im Sudan. Dabei sollen sie auch mit Waffen und Munition aus russischer Produktion versorgt worden sein“, schrieb das Redaktionsnetwerk Deutschland am Sonntag. Bezeichnende Überschrift des Artikels: „Tödlicher Machtkampf im Sudan – das hat Putin damit zu tun.“

