Spektakulär: Stonehenge der Niederlande entdeckt

Alle Hochkultur kommt aus dem Nahen und Mittleren Osten – so wurde es den deutschen Lesern in zahlreichen populärwissenschaftlichen Darstellungen in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder aufs Neue eingehämmert. Doch immer wieder wird diese dogmatische Sichtweise durch spektakuläre Funde erschüttert, man denke nur an die 1999 entdeckte Himmelsscheibe von Nebra.

Grabstätte und Sonnenkalender

Nun gibt es einen neuen schlagenden Beweis dafür, dass die frühen europäischen Zivilisationen keineswegs primitiv waren. In den Niederlanden wurde nun nämlich ein Sonnenobservatorium aus der Bronzezeit gefunden. Die Anlage wurde für 800 Jahre genutzt und befindet sich in der Nähe der niederländischen Gemeinde Tiel, die sich in der niederländischen Provinz Gelderland etwa 50 Kilometer südöstlich der Stadt Utrecht befindet. Es handelt sich um eine religiöse Stätte mit einem Grabhügel, die offensichtlich als Sonnenkalender genutzt wurde.

Der Grabhügel hat einen Durchmesser von etwa 20 Metern. Er diente als Grabstätte für 60 Personen und hatte mehrere Durchgänge, durch die an den längsten und kürzesten Tagen die Sonne schien. So schufen sich die damaligen Menschen einen funktionierenden Sonnenkalender, mit dessen Hilfe sie Tage für Feste oder die Ernte festlegten.

Eine Murmel aus Mesopotamien

Die Archäologen machten noch eine weitere sensationelle Entdeckung, nämlich eine aus dem damaligen Mesopotamien stammende Glasmurmel. Dieser Gegenstand stammte aus dem Gebiet des heutigen Iraks und legte eine Entfernung von 5.000 Kilometern zurück.

Die Archäologen zeigten sich begeistert von ihren Funden und betonten, es fühle sich an, „als käme man aus einem Indiana-Jones-Film“. Niederländische Zeitungen bezeichneten die Ausgrabungsstätte als „Stonehenge der Niederlande“.

Stonehenge, das weltberühmte prähistorische Denkmal, fasziniert seit Jahrhunderten Menschen auf der ganzen Welt. Mit seinen massiven Steinblöcken, die mysteriös angeordnet sind, zieht Stonehenge jährlich Millionen von Besuchern an, die sich von seinem architektonischen Rätsel und seiner historischen Bedeutung angezogen fühlen. Das monumentale Bauwerk liegt in der Nähe der Stadt Salisbury in der Grafschaft Wiltshire, England, und wurde 1986 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt.

Das Rätsel von Stonehenge

Stonehenge besteht aus einer Anordnung von riesigen Steinen, die in einem konzentrischen Muster angeordnet sind. Die äußere Steinkreis besteht aus massiven aufrechten Steinblöcken, die durch Quersteine miteinander verbunden sind. Im Inneren befindet sich eine weitere Reihe von Steinen, die sich zu einem Innenkreis formen. Diese monumentalen Steine sind nicht nur beeindruckend, sondern auch sehr schwer. Einige wiegen bis zu 25 Tonnen und wurden über lange Entfernungen transportiert, was zu einer der großen Fragen führt: Wie haben die Erbauer von Stonehenge es geschafft, diese massiven Steine zu bewegen und an ihrem Platz zu positionieren?

