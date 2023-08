Soros: „ Mein Imperium hat Sowjet-Imperium ersetzt“

Wer noch Zweifel daran hat, welche geopolitische Rolle George Soros spielt, sollte sich einige seiner Aussagen aus einem 2015 geführten Interview vor Augen führen. Das grandiose Enthüllungsbuch „George Soros’ Krieg: Wie die Open Society Foundations die Welt an den Rand des Dritten Weltkriegs gebracht haben“ zeigt den Einfluss des ungarischen Milliardärs auf den Ukraine-Krieg und die Berichterstattung des Mainstreams. Hier mehr erfahren

„Ich war aktiv an der Revolution beteiligt, die das Sowjetsystemhinwegfegte“, äußerte George Soros in seinem im Jahr 2000 erschienenen Buch „Die offene Gesellschaft“ stolz. Nach dem Epochenbruch 1989/90 wuchs er sogar noch stärker in die Rolle eines global agierenden Spekulanten hinein, der die Regierungen ganzer Länder vor sich hertrieb.

Der Mann, der die Asienkrise auslöste

Das bewies er nicht nur mit seiner Attacke auf das Britische Pfund, sondern auch mit seinen gegen die thailändische Währung gerichteten Leerverkäufen. Diese führten im Sommer 1997 schließlich nicht nur zu einem Kollaps des dortigen Zahlungsmittels Baht, sondern zu einer Kettenreaktion, die am Ende auch in Südkorea, Indonesien, Malaysia und auf den Philippinen die Volkswirtschaften kollabieren ließ.

Millionen Menschen, die sich in oft jahrzehntelanger Arbeit einen bescheidenen Wohlstand erwirtschaftet hatten, stürzten über Nacht in bittere Armut. Malaysias Premierminister Mohamad Mahatir charakterisierte Soros damals so:

„Ein Räuber und Bandit, der in einem Zeitraum von zwei Wochen 30 bis 40 Jahre Arbeit zunichte gemacht hat.“

Nach außen hin gibt Soros freilich bis heute weiter den Menschenfreund, der uneigennützig große Teile seines Vermögens einsetzt, um zu helfen, wo er nur kann. Es stellt sich allerdings die Frage, ob er wirklich ganz ohne Hintergedanken schon in den frühen neunziger Jahren Hunderte von Millionen US-Dollar in ein ganzes Netzwerk an Stiftungen fließen ließ, die er in den Ländern Osteuropas schon kurz nach dem Mauerfall gründete.

Wachsendes Misstrauen

Wahrscheinlicher ist eher, dass er instinktiv erkannte, dass sich in dem riesigen Raum zwischen dem Plattensee und der Halbinsel Kamtschatka angesichts einer Vielzahl geschwächter und auf externe finanzielle Transfers angewiesener Staaten ein geradezu einmaliges Betätigungsfeld zur politischen und ökonomischen Einflussnahme öffnete.

Die von ihm finanzierten zivilgesellschaftlichen Organisationen spielten jedenfalls eine entscheidende Rolle beim Sturz des jugoslawischen Präsidenten Slobodan Milošević im Oktober 2000 sowie beim Machtwechsel in der Ukraine im Februar 2014. Nicht zuletzt deshalb ist in den Staaten des ehemaligen Ostblocks die Skepsis gegenüber dem gebürtigen Ungar heute wohl größer denn je. Die Gruppierungen, die mit seinem Namen in Verbindung gebracht werden, werden misstrauisch beäugt und gelten einigen sogar als regelrechte fünfte Kolonne des Westens, die es darauf abgesehen hat, die nationale Souveränität der dortigen Staaten zu unterhöhlen.

Wer noch Zweifel an der Rolle hat, die George Soros auf geopolitischer Ebene speilt, muss sich bloß ein Interview anhören, das Soros im April 2015 in New York mit Orville Schell, einem Mitarbeiter der Asia Society, führte. Hier betonte Soros:

Soros: „Mein erstes Projekt… obwohl das erste in Südafrika war… aber dann Osteuropa und die UdSSR. Als das Sowjetimperium zusammenbrach, zog ich ein und sammelte die Scherben auf. Zuerst 1984 in Ungarn, 1987 in Polen und China. So hat das Soros-Imperium das Sowjetimperium ersetzt.“ Schell: Was sind Ihre Pläne? Soros: „Jetzt bin ich am meisten in Russland engagiert. Wir wiederholen, was in der UdSSR geschah. Aber leider gibt es einen großen Unterschied. Als die Union zusammenbrach, erlebte Europa gerade seine höchste Integration. Jetzt haben wir umgekehrt das wiedererstarkte Russland und das zerfallene Europa. Eine traurige Situation.“

George Soros hat seit 1990 über 32 Milliarden Dollar in den Aufbau eines weltweiten Netzwerks von Nichtregierungsorganisationen (NGOs), Hochschulen, Medien und Thinktanks investiert, die Presse, Justiz und Politik beeinflussen. Ab dem Jahr 2000 hatte er durch dieses Netzwerk so viel Macht angehäuft, dass es ihm sogar gelang, durch sogenannte »Farbrevolutionen« Regierungen zu stürzen. Zusammen mit der Obama-Regierung trugen Soros-nahe Aktivisten und NGOs 2014 zu einem Umsturz in der Ukraine bei. Seitdem herrscht Krieg in der Ostukraine. Dabei trägt der heutige Krieg viele Anzeichen einer Auseinandersetzung zwischen zwei Oligarchen: George Soros und Wladimir Putin.Das grandiose Enthüllungsbuch „George Soros’ Krieg: Wie die Open Society Foundations die Welt an den Rand des Dritten Weltkriegs gebracht haben“ zeigt den Einfluss des ungarischen Milliardärs auf den Ukraine-Krieg und die Berichterstattung des Mainstreams. Hier mehr erfahren