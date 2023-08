„Haut ab“: Özdemir und Schulze ausgepfiffen

Der Unmut gegen die Grünen wächst. Umfragewerte sinken, gegen öffentliche Auftritte grüner Politiker gibt es immer wieder Protest. Die Truppe um Annalena Baerbock ist enttarnt. Ein echter Geheimtipp in diesem Zusammenhang: Das Buch „Junge globale Führerin“ von Michael Grandt über die grüne Außenministerin. Hier mehr erfahren.

Im oberbayerischen Chieming, malerisch am Ostufer des Chiemsees gelegen, wehte den Grünen vor einigen Tagen ein eisiger Wind entgegen. Umweltminister Cem Özdemir und Katharina Schulze, grüne Fraktionschefin im bayerischen Landtag, bekamen auf einer Bierzelt-Wahlveranstaltung den geballten Zorn frustrierter Bürger zu spüren. Buh-Rufe, Pfiffe, Sprechchöre: Man konnte sein eigenes Wort nicht mehr verstehen. Die Mehrzahl der 2.500 Besucher nutzte ganz offensichtlich die Gelegenheit, um mit den Grünen abzurechnen.

Direkt ins Ohr gepfiffen…

Polizeibeamte bildeten schließlich eine Kette vor der Bühne. Vergeblich bemühte sich Özdemir, die Menge zu beruhigen: „Man muss nicht unserer Meinung sein.“ Sein Vorschlag „Sie lassen mich jetzt reden, und nach der Rede bleibe ich hier“ wurde mit donnernden „Hau ab“-Rufen quasi abgelehnt. Eine Reporterin des Bayerischen Rundfunks quengelte, ihr sei direkt ins Ohr gepfiffen worden.

Auf völlig verlorenem Posten stand zudem Katharina Schulze. Auch sie wurde massiv niedergepfiffen. Am nächsten Morgen weinte sie sich im Bayerischen Rundfunk aus:

„Auch am Tag danach bin ich noch schockiert über die Art der Auseinandersetzung. Ich habe ja schon öfter im Bierzelt gesprochen. Aber so eine Stimmung und vor allem auch so einen massiven Polizeischutz habe ich noch nie erlebt.“

Flehentlich appellierte sie an die CSU und Grünen-Kritiker: „Hört auf, Öl ins Feuer zu gießen! Wenn ihr selbst dauernd die Grünen als Insektenfresser betitelt, wie es ja immer mal wieder passiert, dann wundert euch nicht, wenn andere Leute das als Aufforderungen nehmen, aggressiver aufzutreten.“

Schulze weiter: „Wenn sich die Polizei Sorgen um die Sicherheit des Bundeslandwirtschaftsministers“ machen müsse, dann sei eine Grenze überschritten, „nämlich die Grenze des politischen Meinungsaustausches und der Diskussionen“.

Die Polizei teilte unterdessen allerdings mit, zwar sei es sehr laut gewesen, es habe aber keine Sicherheitsstörung gegeben, auch Anzeigen lägen keine vor.

„Wir, die Verfassungsschützer“

Sogar ein Politologe mischt sich jetzt in die Debatte ein. Der Münchner Politikwissenschaftler Stefan Wurster warnt davor, alle Brücken einzureißen. Es sei entscheidend, dass die demokratischen Parteien generell bereit seien, miteinander zu koalieren und Kompromisse zu schließen. In mehreren Bundesländern koaliere die CDU mit den Grünen. Auch in Bayern sei ein schwarz-grünes Bündnis nicht völlig ausgeschlossen.

Was die Schulze noch lernen muss: Es ist nicht automatisch demokratiefeindlich, die Grünen abzulehnen. Darauf läuft ihre Kritik nämlich hinaus. Es scheint, also könne sie gar nicht begreifen, wie man sie und ihresgleichen ablehnen könne. Ins Bierzelt von Chieming schrie sie trotzig: „Wir Grüne sehen uns als die Verfassungsschützer!“ Viel mehr war allerdings auch nicht zu versehen.

Unvergessen ist hingegen ihr kleiner Video-Clip aus dem Sommer 2018, der noch immer die Runde macht. Darin zischt die Schulze wütend:

„Ich habe keinen Bock, dass alte weiße Männer, weil sie mit Vielfalt nicht zurechtkommen, unsere Zukunft verspielen, und ich habe auch keinen Bock, dass nationale Kleingeister unser Europa kaputt machen. Und ich finde, wir brauchen jetzt endlich einen Aufstand der Anständigen und Aufrechten.“

Einen wirklichen Aufstand der Anständigen hat Katharina Schulze ja nun gerade selbst im Bierzelt von Chieming erlebt. Unvergessen ist auch ihre Tirade für die Impfflicht im Landtag von Bayern Ende 2021 sowie ihre offene Forderung nach gesellschaftlicher Ausgrenzung „ungeimpfter Erwachsener“.

Insofern muss sie sich also nicht wundern, wenn ihr Widerstand entgegenschlägt; alles andere wäre ja beinahe unverantwortlich. Solche Politiker benötigen den demokratischen Druck der Straße! Dass es sich bei den Grünen nicht um harmlose Spinner handelt, unterstreicht nachdrücklich das Buch „Junge globale Führerin" von Michael Grandt, eine brillante Entlarvung von Annalena Baerbock.