Sommer 2023: Freibad-Horror geht weiter

Wo eigentlich Erholung und Erfrischung im Vordergrund stehen sollten, regieren zunehmend Chaos und Gewalt. Migrantengruppen eskalieren in unseren Freibädern immer öfter und sorgen für Angst und Schrecken. Die Schwimmbäder rüsten derweil weiter auf, engagieren Sicherheitspersonal und setzen auf Polizeipräsenz.

Unbeschwertheit geht anders! Medien sind bemüht, die Vorkommnisse zu vertuschen. Sofern überhaupt berichtet wird, ist meist nur von „Männern“ oder „Personen“ die Rede. Jeder aber weiß, dass es Migranten-Gruppen sind, die hier in Unwesen treiben. Eine kleine Übersicht:

Gewaltorgien statt Eis und Pommes

◼️ Am vergangenen Donnerstag gab es reichlich Stress im Schwimmbad von Lauter-Bernsbach im Erzgebirgskreis. Nach einem Streit unter Kindern mischten sich mehr und mehr Erwachsene ein. Am Ende gingen offenbar Syrer auf Einheimische los. Jedenfalls entbrannte urplötzlich eine heftige Schlägerei. Dabei kamen nicht nur Fäuste zum Einsatz, sondern auch Stöcke und Flaschen. Acht Personen wurden verletzt. Die Polizei Chemnitz ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

◼️ In Mannheim hatte es kürzlich eine nahezu identische Situation gegeben. Zunächst schubsten sich Kinder umher, dann mischten sich Erwachsene ein, und die Lage uferte aus. In Mannheim waren es am Ende zwei Migrantengruppen, die aufeinander losprügelten. Ein 24-Jähriger wurde durch einen Messerstich verletzt, mehrere weitere Personen erlitten leichtere Blessuren.

◼️ Am vergangenen Wochenende wurde im baden-württembergischen Malsch nahe Karlsruhe ein Bademeister verprügelt, der letzte Gäste auf die anstehenden Schließungszeiten hinweisen wollte. Mehreren Männern gefiel das gar nicht. Einer von ihnen verdrosch den Rettungsschwimmer. Das Opfer musste mit Schwellungen und Prellungen uns Krankenhaus eingeliefert werden. Der Täter ist flüchtig. Die Polizei sucht den Schwarzhaarigen nun.

◼️ Im Sommerbad Berlin-Pankow beschwerten sich ebenfalls am letzten Wochenende mehrere Leute über sexuelle Belästigungen durch zwei Männer. Als Sicherheitskräfte eingreifen wollten, kam es zu einem Tumult, der in einer Schlägerei mündete. Anschließend klagten mehrere Beteiligte über Verletzungen.

◼️ Bereits Anfang Juni war die Lage im Freibad Berlin-Pankow eskaliert. Als der Bademeister einen 16-jährigen Libanesen und seinen 14-jährigen Kumpel maßregeln wollte, sammelten sich plötzlich mehr als dreißig Jugendliche, die dann auch handgreiflich wurden. Es entwickelte sich eine Massenschlägerei, bei der ein Sicherheitsmitarbeiter des Bades sowie ein Jugendlicher verletzt wurden. Ein Großteil der Angreifer konnte flüchten, ehe die Polizei eintraf.

◼️ Derweil konnten in Stuttgart zwei Männer gestellt werden, die in einem Freibad vier junge Mädchen im Alter von 14 und 15 Jahren sexuell belästigt hatten. Insgesamt waren zehn Angreifer an den Taten beteiligt. Die Bande flüchtete, doch Sicherheitsbeamte konnten zumindest zwei Beteiligte stellen und der Polizei übergeben. Bereits Ende Mai wurden in eben diesem Freibad mehrere junge Frauen Opfer sexueller Übergriffe. Ein 23-jähriger Syrer wurde festgenommen.

◼️ Im schleswig-holsteinischen Wesselburen benahm sich eine Gruppe junger Männer daneben. Da wurde viel getrunken und mit Flaschen auf andere Badegäste geworfen. Als die Beteiligten einem ausgesprochenen Platzverweis nicht nachkommen wollten, wurde die Polizei gerufen. Die wusste sich nicht anders zu helfen, als das gesamte Freibad zwei Stunden vor der offiziellen Schließungszeit zu räumen. 50 Personen hielten sich zum Zeitpunkt der Räumung noch im Freibad auf.

◼️ Vorvergangenen Mittwoch randalierte eine große Migrantengruppe im Columbiabad von Berlin-Neukölln. Sicherheitspersonal und Polizei setzten auch hier auch eine komplette Räumung. Per Durchsage hieß es: „Das Bad wird geräumt. Bitte packen Sie ihre Sachen und begeben Sie sich zum Ausgang. Aus Sicherheitsgründen wird das Bad geräumt.“

◼️ In Kaiserslautern hatten unlängst mehrere Jugendliche eine junge Mutter nach einem Freibad-Besuch überfallen und niedergeschlagen. Die Frau hatte sich zuvor über das Verhalten der Gruppe beschwert. Ein Polizeisprecher: „Als die Frau in Begleitung ihrer kleinen Kinder das Schwimmbad verließ, folgten ihr die Jugendlichen. Ein bislang unbekannter Täter aus der Gruppe schlug ihr mit der Faust ins Gesicht.“ Ihr Ehemann habe die Männer letztlich zurückdrängen können.

◼️ Auch in Berlin-Wedding gab es wieder Ärger. Laut Polizei sei ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes am vergangenen Montag im Schwimmbad von Badegästen angegriffen und verletzt worden. Einer der Täter zückte sogar ein Messer. Der Mitarbeiter sei durch Schläge und Tritte am Kopf verletzt worden. Der Wachmann wurde von Sanitätern versorgt. Die Täter flohen.

