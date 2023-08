So klappt der Regime-Wechsel

Sellners neues Buch erklärt die rechte Macht-Strategie erfreulich konkret.

Dieses Buch ist eine Sensation – kein zeitgenössischer Autor zuvor hat so konkret erklärt, wie ein „Regime Change von rechts“ klappen könnte. Lesen Sie einen Auszug aus Sellners Meisterwerk – das Buch kann man hier bestellen.

Sobald authentisch rechte Parteien und außerparlamentarische Organisation durch Zensur, Meinungsparagraphen und Terror verboten und zerschlagen werden, ist ein sozialer Wandel kaum mehr möglich. Ein regime change wird notwendig. Das Ziel ist der Sturz des Regimes durch einen massenhaften Akt zivilen Ungehorsams.

Die people power wird also nicht für eine finale Themenkampagne, sondern genau dazu eingesetzt und »konzentriert«. Als »Farbrevolutionen«, wie die von »OTPOR« gegen Milósevic in Serbien werden regime changes vom Westen unterstützt und gefeiert. Der Fall des »Euromaidan« in der Ukraine gibt dieser Strategie ihre Namen: »Maidanisierung«.

Die Verwendung dieses Begriffs stellt hier keine politische Parteinahme dar. Es geht ausschließlich um eine strategische Betrachtung. Aus westlich-liberaler Sicht wird eine »Maidanisierung« und ein gewaltfreier regime change legitim, sobald ein System totalitäre Formen annimmt. Eine patriotische Farbrevolution gegen eine totalitäre Form des Liberalismus ist also nicht illegitim.

Die »Maidanisierung« ist weiters nur dann möglich, wenn eine kritische Masse an Oppositionellen vorhanden ist, die bei guter Organisation, Finanzierung und Strategie eine Wende bewirken kann. Solche Potentiale sind logischerweise nur verfügbar, wenn das System tatsächlich aus Sicht der Mehrheit eine illegitime, totalitäre Struktur darstellt. Im regime change müssen in der Dispersionsphase ausreichend Ressourcen und Erfahrungen gesammelt sowie Netzwerke aufgebaut werden.

Dazu muss, wie im Kapitel zum regime change beschrieben, eine möglichst breite Koalition um einen gegebenenfalls weniger harten ideologischen Kern gebildet werden. Bewegungen wie »OTPOR« in Serbien zeigen, dass man konkrete ideologische Fragen für die Bildung einer breiten Regime-change-Allianz auf »nach der Wende« verschieben sollte.

Ziel der »Maidanisierung« ist weniger der metapolitische Wandel als das Aufbrechen einer antidemokratischen Machtstruktur, das es erst ermöglicht, wieder metapolitisch zu agieren. Die »Maidanisierung« ist nicht an Wahlen gebunden. Das Parlament ist in dieser Lage ohnehin entmachtet (und jede echte Oppositionspartei verboten).

Die zentralen Forderungen des Widerstandslagers und eines »Bürgerparlaments« sind die Wiederherstellung der Demokratie und die Abschaffung der antidemokratischen Gesetze, welche die metapolitische Arbeit der Opposition unterbinden. In der Regel liegt der ideale Zeitpunkt auch hier nach einem Anlassfall und in einer »Autoritätsflaute«. Dies kann z.B. ein Fall von Korruption, ein Anschlag oder Ausschreitungen von Migranten sein.

In Farbrevolutionen führt die Konzentrationsphase meist zu einer Massenkundgebung, bei der ein zentraler und symbolträchtiger Platz besetzt wird. Dort entsteht eine massives Protestlager, dem sich das gesamte dissidente Lager anschließt. Es wird zum Angelpunkt ständiger Kampagnen, Kundgebungen und Aktionen.

Das Lager muss in seiner Größe und Wirkung so unübersehbar und »störend« sein, daß sein bloßes Bestehen einen ständigen Autoritätsverlust für die herrschende Elite bedeutet. Um das zu unterstreichen, wird dort oft »angesichts der Unreformierbarkeit des Regimes«, ein »Bürgerparlament« ins Leben gerufen.

Dieses fungiert als Gegenautorität. Das Bürgerparlament gibt sich eine alternative Verfassung, hat einen eigenen Sitzungsbetrieb, erlässt symbolische Gesetze, hält symbolische Verfahren ab und kommuniziert, wie es auf die derzeitige Lage politisch reagieren würde. So entsteht eine symbolische »Schattenregierung«, die zur Gegenautorität werden kann. Der Widerstand versucht gezielt, Meinungsführer und Prominente an Bord und ins Protestlager zu holen. Politiker werden

zum Diskurs eingeladen.

Nehmen die Machthaber ein Gesprächsangebot des Protestlagers an, so legitimieren sie es und erkennen es als (meta)politisches Pendant an. Reicht die Störwirkung der symbolischen Herausforderung durch das Widerstandslager nicht aus, kann durch gezielte Streiks und Blockaden (wie die Bauernproteste in den Niederlanden und der freedom convoy in Kanada) eine gewaltfreie wirtschaftliche Störwirkung erzeugt werden, die nicht mehr zu ignorieren ist.

Dazu muss die Protestbewegung stark und attraktiv genug sein, um die entsprechenden Gruppen (Bauern und Trucker etc.) auf ihre Seite zu ziehen. Ebenso muss sie (etwa im Unterschied zur Klimabewegung) über ausreichend people power verfügen, sodass diese Blockaden von einer kritischen Masse unterstützt werden.

Das rechte Buch zur rechten Zeit: Pünktlich zum AfD-Sommermärchen veröffentlicht Martin Sellner seinen Fundamentalessay „Regime Change von Rechts“ (hier bestellen). Alle sollten es lesen, die unser Land retten wollen. Die Eroberung der Macht von Rechts ist möglich!