Vorabdruck aus der Augustausgabe von COMPACT-Magazin. In dem Augenblick, in dem diese Kolumne fertiggestellt wurde, lag die AfD bundesweit bei 21 Prozent und damit vor der CDU (ohne CSU) auf dem ersten Platz. In Umfragen führte sie in Sachsen, Thüringen, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Das ganze alternative Lager ist in Aufbruchstimmung, der Mainstream in heller Aufregung. Der größte Aufreger: In einer Eisdiele in Thüringen wird sogar ein AfD-Eis angeboten! Doch was bedeuten diese 21 Prozent wirklich?