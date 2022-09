Vorabdruck aus der Oktoberausgabe von COMPACT-Magazin. Am 12. März 1930 brach ein indischer Patriot mit einigen seiner Anhänger auf, um aus seinem Heimatdorf zum Arabischen Meer zu ziehen. 385 Kilometer später kam er an der Küste an und hob dort einige Körner Salz auf. Diese Tat erschütterte die britische Kolonialherrschaft in Indien so sehr, dass sie sich nicht mehr davon erholte. Die Rede ist von Gandhi und seiner erfolgreichsten friedlichen Widerstandskampagne, dem sogenannten Salzmarsch. _