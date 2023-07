Sellners „Regime Change“: Buch des Jahres

Das rechte Buch zur rechten Zeit: Pünktlich zum AfD-Sommermärchen veröffentlicht Martin Sellner seinen Fundamentalessay „Regime Change von Rechts“ (hier bestellen).. Alle sollten es lesen, die unser Land retten wollen. Die Eroberung der Macht von Rechts ist möglich! Eine Rezension des Buches in Form eines Briefes an den Autor.

_ von Manfred Kleine-Hartlage

Hallo Martin, ich bin wirklich nicht leicht zu begeistern: Ich habe schon einige Bücher öffentlich gelobt, aber noch nie einem – außer vielleicht dem einen oder anderen Klassiker – bescheinigt, man „müsse“ es gelesen haben.

Dein „Regime Change von rechts“ ist eine notwendige Ausnahme, denn an diesem Werk wird in den nächsten zehn Jahren keiner mehr vorbeikommen, der über rechte Strategie schreibt, und das gilt für Freund und Feind.

Rechte Strategiedebatten haben ja häufig etwas Unbefriedigendes, weil man es mit Kontrahenten zu tun bekommt, die immer nur ihr eigenes Lieblingsthema im Blick haben und alles andere für entbehrlich halten.

Was mir an Deinem Buch gefällt, ist der umfassende Blick auf das Thema, die gründliche Verarbeitung der (nicht nur der rechten) Literatur zum Thema „Regime Change“ und die Bereitschaft, anderen Flügeln zuzugestehen, was sie an Richtigem erkannt haben, ohne deshalb ihren Absolutheitsansprüchen nachzugeben.

Du deklinierst systematisch durch, in welchem Verhältnis unterschiedliche Aktionsfelder sinnvoll zueinander stehen können und müssen, wenn sie Synergieeffekte hervorbringen sollen, statt sich gegenseitig zu blockieren:

Deine Gliederung in Bewegung, Partei, Theoriebildung, Gegenöffentlichkeit und Gegenkultur, ihren jeweiligen Funktionen und wechselseitigen Abhängigkeiten, ist stimmig und überzeugend. Dasselbe gilt für die differenzierende Definition von Hauptziel, Leitstrategie, Strategie und Taktik, die Analyse der Fließrichtung der Macht, bei der Du die zentrale Bedeutung der ideologischen Macht herausarbeitest, die Schichten des sanften Totalitarismus, das Phasenmodell der Reconquista. Griffige Begriffsschöpfungen, die den analytischen Aspekt perfekt mit dem polemischen verbinden – wie die „Meinungsklimaanlage“ und die „Demokratiesimulation“ – sind die Kirschen auf der Torte. (…)

Dabei leistet Deine Theorie das, was eine gute Theorie leisten muss: Sie bringt komplexe Sachverhalte vereinfachend auf den Punkt, ohne sie zu verzerren. Sie ist einfach (und kurzweilig) genug, um von jedem verstanden zu werden, und zugleich komplex genug, um erfolgreiches koordiniertes Handeln zu ermöglichen. Man merkt jeder Zeile die Erfahrung des Aktivisten an, und diese Erfahrung geht nicht auf Kosten der theoretischen Durchdringung des Themas, sondern ist ihre Basis. Es ist ein Werk, dass den Vergleich mit Lenins Was tun? herausfordert – und besteht!

Wenn das Gros der oppositionellen Rechten sich auf den Boden Deiner Konzeption stellt – und alles andere wäre ja verrückt! –, dann kann niemand mehr ernstgenommen werden, der sich dieser Begrifflichkeit nicht bedient, selbst wenn er inhaltlich anderer Meinung ist. (…)

(Den vollständigen Briefwechsel zwischen Manfred Kleine-Hartlage und Martin Sellner lesen Sie in der Augustausgabe von COMPACT, erscheint am 29.7. Ein Abo lohnt sich!)

Inhalt

Inhalt des Buches von Martin Sellner „Regime Change von Rechts. Eine strategische Skizze“. Hier zu bestellen.