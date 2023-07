Sellner und Kleine-Hartlage über die richtige Strategie

Wie könnte eine grundsätzliche Strategie für das patriotische Spektrum aussehen? Darüber unterhielten sich die beiden COMPACT-Autoren Martin Sellner und Manfred Kleine-Hartlage in einer Videodebatte. Das neue Buch „Querfront: Die letzte Chance der deutschen Demokratie“ von Manfred Kleine-Hartlage finden Sie hier, das neue Buch „Regime Change von Rechts: Eine strategische Skizze“ von Martin Sellner finden Sie hier.

Die AfD in einem Umfrage-Höhenflug und eine Wagenknecht-Partei möglicherweise vor der Gründung – das Parteienspektrum der Bundesrepublik befindet sich in einem möglicherweise noch nie dagewesenen Umbruch. Die Landratswahlen im Kreis Sonneberg haben außerdem gezeigt, dass eine patriotische Partei auch in einer größeren Gebietskörperschaft mehrheitsfähig ist. Die Machtfrage, die über Jahrzehnte hinweg für die deutsche Rechte nur eine theoretische Angelegenheit war, stellt sich damit in einem ganz neuen Licht.

Mit Martin Sellner und Manfred Kleine-Hartlage führen nun zwei profilierte Köpfe eine Strategiedebatte, die sich seit Jahren intensiv mit den Möglichkeiten einer Politik von Rechts auseinandergesetzt haben. Von Manfred Kleine-Hartlage erschien zuletzt das Buch „Querfront: Die letzte Chance der deutschen Demokratie“, von Martin Sellner erschien das Buch „Regime Change von Rechts: Eine strategische Skizze“.

Die beiden Vordenker unterhalten sich in der Videodebatte über die Notwendigkeit einer klaren ideologischen Kante der AfD, über Parlaments-Patriotismus und die Möglichkeit, aus Protestwählern überzegte Stammwähler zu machen.

Wer mitreden möchte, der kommt um das neue Buch von Manfred Kleine-Hartlage gar nicht herum: „Querfront – Die letzte Chance der deutschen Demokratie".