Sellner: Neubürger als links-grüne Wähler

Was macht Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) gegen die zunehmenden Umfragewerte der AfD? Sie importiert sich ein neues Volk und neue Wähler!

Martin Sellner spricht mal wieder Klartext: Mit der Erleichterung von Einbürgerungen zündet die Sozi-Frau die demografische Bombe, auf der die Bundesrepublik Deutschland sitzt. Für den Machterhalt gehen die Rot-Grünen nicht nur sprichwörtlich über Leichen, wie Messermorde und andere Bluttaten von Migranten zeigen.

▶️ Den aktuellen Kommentar von Martin Sellner zur Umvolkungspolitik der Ampel sehen en Sie in dem Video oben

Sie finden unsere Sendungen gut und wichtig? Mit einer Spende können Sie dazu beitragen, dass wir unser immer aufwändigeres Programm – für Sie kostenlos! – finanzieren können: Via Pay Pal an verlag@compact-mail.de oder per Überweisung an COMPACT Magazin GmbH auf das Konto IBAN: DE70 1605 0000 1000 5509 97.

Gerne können Sie uns auch via Paypal, Kreditkarte oder Einmalzahlung oder Dauerauftrag eine Spende zukommen lassen.