Sellner: Mit richtiger Strategie ins Zentrum der Macht

Politik bedeutet im patriotischen Spektrum für nicht wenige Protagonisten Parteipolitik oder auch reiner Aktivismus. Ewiger Zeitmangel, Konkurrenz-, Konflikt- und Kompromissdenken, Leben mit Koffer und randvollem Terminkalender. Was helfen da Strategie oder Theorie, mag sich da mancher fragen.

Die Macht der Ideen

Es wäre allerdings mehr als fahrlässig, daraus ein Recht auf Handeln ohne Begründung abzuleiten. Ganz im Gegenteil: Das patriotische Spektrum krankt gerade seit Jahrzehnten daran, dass die reinen Macher überschätzt werden, während Strategie und Theorie gleichzeitig sträflich vernachlässigt wurden.

Der Wiener Autor, Vlogger und Aktivist Martin Sellner erhebt nun in seinem neuen, im Verlag Antaios erschienenen und 200 Seiten starken Buch „Regime Change von Rechts: Eine strategische Skizze“ den Anspruch, eine tragfähige Leitstrategie für das patriotische Spektrum zu entwerfen. Dabei leistet er in den ersten Kapiteln erst einmal die notwendige grundlegende Aufklärungsarbeit. Denn Macht wird in den heutigen westlichen Gesellschafften ideell begründet.

Gerade die Grünen sind ein Paradebeispiel für die Wirksamkeit metapolitischer Mechanismen. Grüne Ideen hatten die Gesellschaft längst erobert, bevor der Höhenflug an den Wahlurnen begann. Die Partei musste nicht ins Kanzleramt einziehen, um ihre Agenda durchzusetzen. Sie hatte ja Angela Merkel, die während ihrer 16jährigen Kanzlerschaft als geradezu ideales Trojanisches Pferd der Grünen agierte und deren Programm von der Homo-Ehe bis zur Grenzöffnung des Jahres 2015 besser umsetzte, als diese das wohl selbst vermocht hätten.

Metapolitik statt Kult der Wahlen

Auch Sellner konstatiert mit Blick auf die heutige Lage:

„Der Gegner hat heute nicht nur die staatspolitische, sondern auch die metapolitische Macht. Mit dieser ausgestattet, führt er im Wahlvolk einen demographischen Bevölkerungsaustausch durch, während die Mehrheitsmeinung durch eine ausgefeilte Propagandamaschinerie gleichsam ,hergestelltʽ wird.“

Bislang konnten daran weder Regierungsbeteiligungen patriotischer Parteien noch die Regierungsübernahme durch einen rechten Kandidaten etwas ändern. Die zwischenzeitliche Beteiligung der FPÖ an der österreichischen Regierung wie auch die Präsidentschaft von Donald Trump sind dafür Beispiele. Nach Sellner ist diese Erfolglosigkeit keine Überraschung. Der „Parlamentspatriotismus“ sei einem „Kult der Wahlen“ verfallen.

Hoffnung auf eine langfristig tragfähige politische Wende könne es aber nur geben, wenn die „koordinierte Attacke auf die herrschende Ideologie“ gelinge. Deshalb müsse ein strategisch handelndes patriotisches Lager seine Ressourcen insbesondere für „Theoriebildung, Gegenkultur und Bewegung“ einsetzen. Nur so könne es gelingen, das sogenannte Overtonfenster, also den Rahmen der gesellschaftlich vertretbaren Ansichten, nachhaltig nach rechts zu verschieben. Um dies zu ermöglichen, so Sellner, müsste das patriotische Spektrum dem akademischen Bereich und hier insbesondere den Geisteswissenschaften eine ganz andere Wertschätzung einräumen, statt weiter in Teilen einem Kult des Anti-Intellektualismus zu frönen.

Alte und Neue Rechte

Besonders wichtig sei die „anschlussfähige Provokation“. Die Kunst des Metapolitischen beschreibt Sellner als „dynamisches, diplomatisches, soziales ,Schachspielʽ, das geplantes Vorgehen“ sowie die Bereitschaft erfordert, „für eine langfristige metapolitische ,Gebietseroberungʽ temporär Verluste an Stimmen und Popularität“ hinzunehmen.

Sellner skizziert auch diverse Sackgassen, mit der sich die Rechte in den vergangenen Jahrzehnten alle Erfolgschancen verbaute. Dazu zählt der Wiener Aktivist beispielsweise die Fetischisierung von Verfassungsfragen, wie sie beispielsweise in Reichsbürgerkreisen vorgenommen wird, die Sackgasse der Militanz, die Selbstisolation in exklusiven Subkulturen (die von dem Wiener als „Babo-Denken“ bezeichnet wird) oder auch Vorgehensweisen, die auf eine reine Abkoppelung vom Rest der Gesellschaft abzielen und die Sellner als „Arche-Noah-Taktik“ bezeichnet. Für völlig illusorisch hält er auch den Weg der „Elitenunterwanderung“ oder das auf eine Apokalypse hoffende „Tag-X-Denken“.

Sellner erneuert außerdem seine Kritik an der Alten Rechten, die er als den Teil des patriotischen Spektrums definiert, der weiterhin dem Nationalsozialismus anhängt. So richtig und wichtig die Distanzierung vom Nationalsozialismus auch ist, würde man an dieser Stelle gerne genauer nachhaken. So ging beispielsweise die Neue Rechte der 60er und 70er Jahre in Deutschland aus Zirkeln hervor, die der NPD nahestanden, man denke hier nur an die Gründung der „Aktion Neue Rechte“ 1972 oder die Gründung der Organisation „Sache des Volkes“ 1974. Als Spiritus rector agierte hier Henning Eichberg, der im 20. Jahrhundert neben Armin Mohler als der wohl wichtigste Kopf der Neuen Rechten im deutschsprachigen Raum angesehen werden kann. Bis heute gilt nach wie vor: Nicht alle, die von den Medien als altrechts eingeordnet werden, sind dies auch wirklich. Hier gilt es also, genau zu differenzieren.

Hauptziel Erhaltung der Identität

Bei einer Partei oder auch einer anderen politischen Gruppe sollte beachtet werden, dass ein solcher Kollektivakteur immer in sich selbst ausdifferenziert ist und deshalb mit Zentrifugalkräften rechnen muss und er deshalb nicht als Ganzes strategiefähig ist. Innerparteiliche Flügel können das Finden einer gemeinsamen Strategie verhindern. Die Stimmung innerhalb einer Partei oder Szene ist wichtig, denn am Ende muss die Strategie von der gesamten Partei oder Szene mitgetragen werden.

Deshalb plädiert Sellner richtigerweise dafür, sich auf ein einziges Hauptziel zu konzentrieren. Dazu führt Sellner ganz klar aus:

„Die herrschende Bevölkerungspolitik wirkt, als wäre sie von den schlimmsten Todfeinden konzipiert worden. Das Hauptziel jeder deutschen Politik ist daher die Rettung der ethnokulturellen Identität vor ihren innenpolitischen Feinden. Alle anderen Fragen verblassen heute vor der Schicksalsfrage der Demographie.“

Deshalb plädiert Sellner dafür, alle anderen Fragen zurückzustellen. Dazu zählt seiner Auffassung nach auch die im rechten Spektrum beliebte Kontroverse über die beste Wirtschaftsform, bei der das Spektrum von nationalbolschewistischen bis zu libertären Auffassungen reicht. Der Autor merkt hier an, dass es einen „binnenpatriotischen Kulturkampf“ um solche Fragen unbedingt zu vermeiden gelte. Niemand müsse seine Überzeugungen aufgeben, um sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner des Erhalts „einer einheimischen Mehrheit und relativen Homogenität“ zu einigen.

Die realistischen Träumer

Martin Sellner hat in seinem neuen und unbedingt lesenswerten Buch „Regime Change von Rechts: Eine strategische Skizze“ den Doppelcharakter, den gelungenes strategisches Denken an den Autor stellt, hervorragend gemeistert. Dieses braucht Scharfsinn und intellektuelle Kälte, muss aber auch berücksichtigen, in welchen konkreten Zusammenhängen sich politische Akteure bewegen. Letzteres ist dem Wiener nur allzu gut bekannt, schließlich lebt und arbeitet er selbst schon seit Jahren als patriotischer Aktivist. Sein Buch ist ein flammendes Plädoyer dafür, endlich ähnlich strategisch überlegt zu handeln, wie die politische Gegenseite dies schon seit Jahrzehnten vormacht.

Seine Hoffnung ist es – und hier zitiert er einmal Lenin – eine Generation von „realistischen Träumern“ heranzuziehen. Man könnte noch die Qualitäten nennen, die Max Weber in seinem Begriff der Verantwortungsethik zusammenfasste: Leidenschaft, Verantwortungsgefühl, Augenmaß. Einer derartig geprägten Bewegung könnte es doch noch gelingen, Europa in seiner gewachsenen kulturellen und ethnischen Vielfalt zu erhalten.

