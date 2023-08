Sellner: Klageflut stärkt Trump

Seit dem Ende seiner Amtszeit als 45. Präsident der Vereinigten Staaten hat sich eine Klagewelle gegen Donald Trump entwickelt, die sowohl juristische als auch politische Wellen schlägt.

Insbesondere seit der Ankündigung Trumps, bei den Präsidentschaftswahlen 2024 antreten zu wollen, kennt die „Lawfare“, also die juristische Kriegsführung des Staates gegen den Ex-Präsidenten, keinerlei Grenzen mehr.

Politisches Schauspiel zur Dämonisierung Trumps

Jedem Beobachter ist klar, dass hier selektive Justiz praktiziert wird. Viele Beobachter stellen sich die Frage, warum nicht auch gegen andere politische Führungspersönlichkeiten ähnlich vorgegangen wird. Es geht offensichtlich um das Ausleben politisch motivierter Rache, nicht um eine objektive Suche nach Gerechtigkeit.

In den USA tobt derzeit gerade ein politisches Schauspiel, das aufgeführt wird, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Trump soll weiter dämonisiert und sein Einfluss gemindert werden, unabhängig von den tatsächlichen rechtlichen Grundlagen dieser Klagen. COMPACT-TV-Kolumnist Martin Sellner klärt darüber auf, was es mit der Klagewelle gegen Trump auf sich hat.

