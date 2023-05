Selenski Superstar: Peinliche Nummer

Der ukrainische Präsident Selenski tummelt sich in der BRD herum und wird hofiert wie ein Superheld. Keine Frage. Deutschland ist Kriegspartei. COMPACT-Spezial „Feindbild Russland“ warnt nachdrücklich vor einer solche Parteinahme. Hier mehr erfahren.

Mit abstoßendem Gehabe haben BRD-Herrschende am heutigen Tag nochmals unterstrichen, dass sie an Frieden und Ausgleich nicht ansatzweise interessiert sind. Stattdessen überreicht Kanzler Scholz dem ukrainischen Präsidenten ein weiteres Milliarden-Paket mit unseren Steuergeldern zur Aufrechterhaltung von Kriegshandlungen.

Scholz kuschelt

Kanzler Scholz begrüßte Selenski mit einer Herzlichkeit, die er gegenüber unserem Volk noch nie an den Tag gelegt hat: „Es ist ein starkes Signal, dich heute hier in unserer Hauptstadt zu begrüßen.“ Dann drehte Scholz komplett am Rad: Seit „444 Tagen stellen sich die Ukrainer unbeugsam und heldenhaft“ dem bösen Russen. Und dann: „Wir unterstützen Euch, so lange, wie es nötig sein wird.“

Selenski selbst ließ sich auf dieses Niveau ein: „Die Hilfe Deutschlands, das ist Schutz unseres Lebens. Danke für jede Mutter und jedes Kind, dass Sie gerettet haben.“ Und was sagt er zum neuen Kriegspaket, bestehend aus Panzerfahrzeugen, Kampfpanzer, Artilleriemunition im Wert von 2,7 Milliarden Euro? – „Danke dir, Olaf!“

An einer Pressekonferenz von Selenski und Scholz nahmen Verteidigungsminister Pistorius, Innenministerin Faeser, Außenministerin Baerbock und Finanzminister Lindner teil. Zuvor war Selenski auch mit Bundespräsident Steinmeier zusammengetroffen.

Grüne Waffenfreude

Dass Selenski dann in Aachen ausgerechnet den „Karlspreis für europäische Verdienste“ bekommt, treibt Britta Haßelmann, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, quasi Tränen der Rührung ins Gesicht. Der Preis würdige „den unermüdlichen Kampf der Ukrainerinnen und Ukrainer für Freiheit und Selbstbestimmung“, so Haßelmann. „Wir stehen an der Seite der Ukrainerinnen und Ukrainer. Sie können sich auf uns verlassen.“ Man werde in der Unterstützung der Ukraine nicht nachlassen, „humanitär, wirtschaftlich und mit Waffen“.

Der Bundestagsabgeordnete Robert Farle ist einer der wenigen, die zu widersprechen wagen. Seine Sicht der Dinge ließ er COMPACT vor einiger Zeit wissen:

„Das Wort ‚Putins Krieg‘ war eine geniale Wortschöpfung der imperialistischen Ideologen, vorgegeben vom Spiegel und allen anderen Medien – aus irgendeinem amerikanischen Thinktank hereintransportiert in unser Land – und es ist so falsch, wie es nur falsch sein kann.“

Denn, so Farle weiter: „Es gibt ein Land, das weltweit über 150 Konflikte vom Zaun gebrochen hat und das sehr erprobt darin ist, andere Völker in den Krieg zu führen.“ Wo liegen die Wurzeln dieses Krieges? Farle: „2014 war auf dem Maidan ein Putsch. Victoria Nuland, die Beauftragte der US-Regierung, hat mit fünf Milliarden Dollar dazu beigetragen, dass die Regierung Janukowitsch gehen musste. Dieser Putsch war inszeniert.“

Und dann: „Die Demonstranten auf dem Maidan, die wochenlang dort kampiert haben und von denen einige in die eigenen Reihen geschossen haben, schürten dadurch Hass auf die Regierung. Janukowitsch wollte die Ukraine neutral halten. Er wollte der EU nicht beitreten. Er wollte die Verträge nicht unterschreiben.“

Farle: „Mit diesem Putsch, den die USA inszeniert haben, wurde der Grundstein gelegt für alles, was dann kam. Der jetzige Krieg ist nicht Putins Krieg. Es ist der Krieg, den die USA mit dem Putsch 2014 eingeleitet haben. Der jetzige Präsidentendarsteller ist einer der korruptesten Politiker in ganz Europa. Er macht genau das, was die USA und Großbritannien und Polen wollen. Das sind die Hauptkriegstreiber in der Ukraine, die diesen Krieg immer weiter verlängern wollen.“

COMPACT-Spezial „Feindbild Russland“ sorgt dafür, dass inmitten der jetzigen Dauerpropaganda auch Gegenstimmen nicht untergehen. Das ist im Sinne der freien Meinung von elementarer Bedeutung. Hier bestellen.