Schuldig! Die CDU und die Impf-Nebenwirkungen

Das ist peinlich: Nach drei Jahren Corona-Pandemie, die maßgeblich durch die CDU und CDU-Gesundheitsminister Spahn geprägt wurden, bringt ausgerechnet die Union im Bundestag nun einen Antrag zur Versorgung von Long-Covid- und Post-Vac-Betroffenen ein. Darin werden Netzwerke, Kompetenzzentren, Therapie- und Aufklärungsmöglichkeiten für Betroffene und Angehörige gefordert.

Verhöhnte Betroffene

Für die AfD antwortete die Bundestagsabgeordnete Christina Baum, Mitglied im Gesundheitsausschuss, vom Rednerpult aus auf diese Falschspielerei.

„Dieser Antrag ist ein Hohn für jeden Betroffenen. In den ersten eineinhalb Jahren der Pandemie unter einer CDU-Regierung wurden soziale Kontakte verboten und ganze Teile der Gesellschaft isoliert. Menschen verloren ihre Arbeit oder wurden unter Androhung der Kündigung zur Corona-Impfung gezwungen. Ungeimpfte Personen wurden aus dem gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen, Denunziantentum wurde wieder salonfähig. Jetzt erst Forderungen aufzustellen, dass Long-Covid- und Post-Vac-Opfer Hilfe erhalten müssen, obwohl neben zahlreichen Wissenschaftlern und Fachgremien auch wir als AfD-Fraktion wiederholt vor den Folgen vieler Maßnahmen und der Corona-Impfung gewarnt hatten, ist viel zu spät.“

Baum erinnerte dabei auch an ein Zitat des heutigen Fraktionsvorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Friedrich Merz. Der hatte im Herbst 2021 herumgepoltert: „Wer nicht geimpft oder genesen ist, kann dann nur noch zur Apotheke, zum Supermarkt und zum Arzt. Kein Ungeimpfter mehr im Büro, kein ungeimpfter Fußballspieler auf dem Rasen, kein ungeimpfter Abgeordneter mehr im Bundestag, kein ungeimpfter Student mehr im Hörsaal!“

Christina Baum: „Bis heute habe ich kein einziges Wort der Entschuldigung oder des Bedauerns von diesen CDU-Protagonisten gehört.“ Die AfD-Abgeordnete spricht hier ungezählten Menschen aus den Herzen. Aufarbeitung ist notwendig.

Weitere CDU-Zitate gefällig? Unsere Anklageschrift „Das Impf-Tribunal“ vergisst nichts und niemanden! Nachfolgend zehn Beispiele.

◼️ Wie sagte der damalige CDU-Ministerpräsident Tobias Hans am 9. Dezember 2021 bei Maybrit Illner im ZDF vor einem Millionenpublikum zu Ungeimpften?! „Ihr seid jetzt raus aus dem gesellschaftlichen Leben!“

◼️ Jens Spahn als CDU-Gesundheitsminister am 27. April 2021: „Es gibt keinen Anspruch auf Restaurantbesuch. In diesem Moment, wo Restaurants wieder öffnen, kann man dann wieder sagen, ja, für Geimpfte ist der Besuch dann eben ohne weitere Auflagen möglich.“

◼️ Der bayerische CSU-Ministerpräsident Markus Söder im Bemühen, Menschen einzuschüchtern und für Angst und Schrecken zu sorgen, faselte am 25. November 2020: „Die Todeszahlen sind so hoch, als würde jeden Tag ein Flugzeug abstürzen.“

◼️ Peter Biesenbach, von 2017 bis 2022 CDU-Justizminister in Nordrhein-Westfalen, am 4. Dezember 2021: „Ich bin nahe dran zu sagen: Der Gesetzgeber ist in Ermangelung anderer effektiver Möglichkeiten nicht nur berechtigt, sondern verpflichtet, eine Impfpflicht einzuführen. Es ist ein kleiner Pieks für den Einzelnen für die große Freiheit aller.“

◼️ Der CDU-Politiker Karl-Josef Laumann, bis heute Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, am 11. August 2021 über kostenpflichtige Tests für Ungeimpfte: „Wenn man das Geld nicht bezahlen will, muss man sich halt impfen lassen oder man muss demnächst leben wie ein Einsiedler, das ist die Wahrheit.“

◼️ Die CDU-Bundestagsabgeordnete Antje Tillmann am 13. Januar 2022: „Ein weiteres Argument für die Impfflicht ist, dass wir manchen vehementen Impfgegner damit einen gesichtswahrenden Ausweg aus dieser Situation bieten. Als letztes Argument: Wie lange sollen geimpfte (und ungeimpfte) Steuerzahlerinnen und Steuerzahler noch für Tests bezahlen, die wegen der zu niedrigen Impfquote erforderlich sind?!“

◼️ Horst Seehofer, damaliger CSU-Bundesinnenminister, am 26. Juli 2021: „Aber die nicht geimpfte Person muss auch einsehen, dass wir die Gesamtgesellschaft schützen müssen und deshalb nur die Geimpften zu größeren Gemeinschaftsveranstaltungen zulassen können.“

◼️ Daniel Günther, CDU-Ministerpräsident in Schleswig-Holstein, am 8. April 2022: „Man hätte die Impfpflicht gleich am Anfang beschließen sollen. Ich halte es für falsch, jetzt nicht zu handeln. Ich bleibe dabei: Wir brauchen die Impfpflicht, um im Herbst gut vorbereitet zu sein.“

◼️ Patrick Kunkel, CDU-Bürgermeister in Eltville am Rhein, am 4. Januar 2022: „Impfgegner und Querschwurbler treten unsere Freiheit und unsere Demokratie mit Füßen. Für ihr Handeln bringe ich kein Verständnis mehr auf.“

◼️ Angela Merkel, seinerzeitige CDU-Bundeskanzlerin, am 13. Juli 2021: „Je mehr geimpft sind, desto freier werden wir sein.“

Die CDU spielt falsch. Christina Baum wurde im Bundestag denn auch deutlich: „Sie haben es zugelassen, dass kerngesunde junge Menschen teils schwer krank gemacht wurden.“

