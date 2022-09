Satire: Freddy gegen Fridays for Future

Von wegen Erderwärmung: Ganz schön kalt ist es schon, findet Freddy Ritschel. CO2 wird immer knapper. Vor allem fürs Bier soll das kostbare Gas bald fehlen.

Schuld daran ist nicht nur die Politik, sondern auch Fridays for Future. Die trinken nämlich das ganze CO2 mit der Cola weg, behauptet unser Satiriker in dem Video oben.

