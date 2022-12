Sahra, die beste Kanzlerin? – Die große Leser-Debatte

Sahra Wagenknecht als Querfront-Queen auf dem COMPACT-Cover – das ging wie Donnerhall durch Politik und Mainstream-Medien: Linksgrünes Hipster-Geheul vom Feinsten. Auch COMPACT-Leser debattieren auf unserem Youtube-Kanal angeregt über die Frage: Ist Sahra Wagenknecht die beste Kanzlerin für Deutschland? COMPACT-Online präsentiert eine Auswahl aus den Diskussionsbeiträgen. Lesen Sie, worüber Deutschland spricht: in der brandneuen Dezember-Ausgabe als „Die beste Kanzlerin – Eine Kandidatin für Links und Rechts“ – hier bestellen.

„Sehr geehrter Herr Elsässer, Ihre Freude und gute Stimmung steht in Ihrem Gesicht geschrieben. Ich befürworte eine neue Partei unter deren Führung von Frau S. Wagenknecht. Meine Kandidatin ist Frau Dr. A. Weidel. Beide Frauen sind unschlagbar!“ Silly

„Das Volk muss den Bundeskanzler wählen, in einer Volksabstimmung! Mein Favorit: Die beiden klügsten Frauen unter den Politikern als Doppelspitze: W&W.“ W. Moß

„Meine beste Kanzlerin ist Alice Weidel. Eine Frau die Klartext redet und sehr intelligent ist. Einfach toll. Frau Wagenknecht sagt auch sehr richtige Dinge, nur sie stellt die AfD als unwählbare Partei dar!“ Marie Mauz-Miez

„Sahra Wagenknecht hat mit Sicherheit eine Menge Sympathien. Ich mag sie ja auch. Sie kann vor allem auch zuhören und ist lernfähig. Nun ist die Frage, ob es sinnvoll ist, eine ganze Partei zu unterstützen wegen EINER Spitzenkraft. Ich habe mich persönlich für die AfD entschieden, weil es die einzige politische Kraft ist, die nicht durch die Klimareligion kontaminiert ist. Da bin ich mir bei Sahra nicht ganz sicher…“ H. Rosenkranz

„Frau Sahra Wagenknecht wäre eine super Bundeskanzlerin. Eine Top-Politikerin mit Wissen, mit super Rhetorik und eine echte Erscheinung. Zusammen mit Alice Weidel wären die beiden tollen Frauen eine super Bereicherung in der Politik für Deutschland.“ B. F. Via Youtube-Kommentar

„Eine Wagenknecht Partei würde bestimmt mit Rot Rot Gelb enden, also bleibe ich bei Blau.“

Robby 18

„In allen Ehren: Wagenknecht unternimmt nichts gegen die illegale Masseneinwanderung . Da hat sie sich noch nie geäußert.“ Ben Hur56

Sehr geehrter Herr Elsässer, sicherlich hat Frau Wagenknecht gute Ansätze in ihren Aussagen, aber ein Geschäckle bleibt! Sie ist immer noch in der SED-Nachfolgepartei und da wird man misstrauisch! Für mich bleibt Alice Weidel immer noch die Nr. 1 als kompetente Politikerin und Bundeskanzlerin!“ Ales der Große

„Wagenknecht mit einer neuen Partei würde wieder eine gehäutete SED zum Vorschein bringen. Sie hat große Unterstützung bei den Medien, besonders bei Bild. Ich schätze mal, wenn die AfD im Osten stärker wird, wird die gezielt in Stellung gebracht.“ Karl Kartoffelkäfer

„Ich fände die Wagenknecht Partei auch gut. Die Linke würde wahrscheinlich unter 5% in die Bedeutungslosigkeit fallen. So wie die AfD viele linke SPD-Stimmen geholt hatte, könnte jetzt einige Stimmen der AfD verloren gehen, die dann Wagenknecht wählen.“ Giezkanne

„Lieber Herr Elsässer , sie selber haben ja in Gera in ihrer Rede einen Italiener zitiert, der sagte: ,Wenn der Faschismus wiederkommt, wird er nicht kommen und sagen: Ich bin eine Faschismus. Sondern er wird sagen: Ich bin der Antifaschismus.‘ Und diejenigen , die wegen des Covers ausrasten , die bezeichnen sich als Antifaschisten.“ Alter Karfunkel

„Eins ist sicher: Ich bleibe beim Original und würde nie die Wagenknechtpartei wählen! Ich bleibe bei der AfD!“ Mercedes turbo

„Nur weil Wagenknecht ab und zu ein paar Lichtblicke hat darf man ihre dunkelrote Herkunft nicht vergessen! Sie würde nie mit der AfD harmonieren!“ T. Schneider

„Die Frage ist doch, mit welchen Leuten kann Frau Wagenknecht eine neue Partei gründen?? Es macht keinen Sinn, darüber zu spekulieren!“ Die Schlange

„Ja, weil die meisten Wähler – ohne ein Programm zu kennen – immer wieder auf ,wohltuende Worte’ hereinfallen. Wir wissen nicht, was Wagenknecht wirklich denkt und machen würde, wenn sie an der Macht wäre. Entscheidend ist, was sie schriftlich in Ihrem Programm formulieren würde.“ H. Wedelmann

„Sowohl Wagenknecht als auch Weidel analysieren die aktuellen Probleme gut. Ihre Lösungsansätze stehen sich aber diametral gegenüber. Da passt nichts zusammen.“ In Glock we trust

„Wagenknecht würde sich der AfD auch verweigern und in der Opposition landen. Eine weitere Aufspaltung wäre die Folge.“ Stefanjacki

„Zwei sehr intelligente Frauen, die mit beiden Beinen im Leben stehen. Hoffe für unser Land, dass sie uns aus der Krise führen können.“ B. Raue

„Ich finde, die beiden würden wirklich ein Dreamteam abgeben. In sehr wichtigen Punkten sind sie sicher einig. Sarah würde aber dafür sorgen, dass man sich um alte kranke Menschen kümmert. Ich höre mir Sarah genauso oft an wie Alice. Wobei ich weiß, dass Sarah von einem gemeinsamen Interview weniger begeistert wäre, warum auch immer.“ Cara R

„Ich glaube, viele hier würden es begrüßen, wenn ihr es tatsächlich schaffen würdet, Alice und Sarah mal gemeinsam bei euch einzuladen und sprechen zu lassen.“ Karo-K. Pentzi

„Die beiden wären zusammen ein Dreamteam, im Osten hätten die beiden zusammen die absolute Mehrheit, da bin ich sicher. Bei Alice befürchte ich Lobbywirtschaft, z.B. Nuklear Technik. Die Sahra steht für mich für Friedenspolitik und ist absolut wunderbar. Diese beiden Frauen haben viel gemeinsam und sind keine dämlichen Quotenfrauen, die niemand mehr will. Sie sind einfach spitze und haben etwas auf dem Kasten. Beide gehören nicht zur Nordatlantikbrücke, sind deshalb sauber. Sahra war nie eine Kommunistin in der DDR, nicht in der SED und wurde von den oberen eher verfolgt.“ G. Ohlendorf

„Das könnte sehr wohl ein Dreamteam sein: sie sind leidenschaftlich, intelligent und charismatisch, aber ich hörte vor kurzem aus Sahras Mund, dass sie die AfD für eine ziemlich unangenehme Partei hält. Wie sollen die beiden da zusammenkommen?“ C. Pastor

„Die größten Differenzen zwischen den beiden dürften im wirtschaftlichen Bereich liegen, aber beide sind intelligent genug, um gemeinsam einen tragfähigen und für die Bürger vorteilhaften Konsens zu erreichen…“ CosmicGate184

„Sagen Sie nicht Dreamteam, wenn es das deutsche Wort Traumpaar gibt.“ R. Pomplum

„Die Lager der beiden sind aber zu verschieden, gemeinsam in einer Partei zu agieren. Was ich mir vorstellen könnte: dass beide in einer Koalition zueinander finden könnten und den vielen rechts/links-Kritikern den Wind aus den Segeln nehmen!“ H. Roso

„Das ist, meiner Meinung, das größte Problem. Die guten Kräfte sind untereinander zerstritten und graben sich gegenseitig das Wasser ab. Solange das so bleibt, haben die destruktiven Kräfte in Deutschland nichts zu befürchten!“ R. Ballnath

„Bin 61 Jahre alt. Das ist meine Meinung : Die Rechte und die Linke sollten sich zusammen tun! Speziell Frau Wagenknecht. Dann sind wir unschlagbar!“ P. Janke

„Also die Schnittmengen stimmen schon, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die zwei zusammen kommen. Nicht wegen Frau Weidel, aber Frau Wagenknecht hat die gleichen Vorurteile gegenüber der AfD wie so ziemlich alle Politiker im Parlament und auch zum Teil in der Bevölkerung.“ Uve O.

„Wagenknecht fehlt der Mut zu Weidel, außerdem ist ihr neuestes Video Sozialismus pur: Tausende für die Sofa-Bürger.“ K. Lieberhund

„Würde Wagenknecht eine eigene Partei gründen, würde das die AfD schwächen und die Ampel stärken. Keine gute Idee.“ Mike N.

Durch Links-Rechts-Kategorien nicht beeinflusst, haben wir Sahra Wagenknecht auf dem Cover der brandneuen Dezember-Ausgabe als „Die beste Kanzlerin – Eine Kandidatin für Links und Rechts“ ausgerufen. Der woke Mainstream kocht vor Wut! Hier bestellen.