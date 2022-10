Rote und Rothäute: Karl May in der DDR

Lange Zeit fremdelten die SED-Bürokraten mit Karl May und seinen Helden. Aber in den Achtzigerjahren begann in der DDR ein kulturelles Tauwetter. Ein Auszug aus COMPACT 10/2021 mit dem Titelthema «Staatsfeind Winnetou – Wie die Helden unserer Jugend ausgelöscht werden». Hier mehr erfahren.

Die Friedenspfeife war eine Aktennotiz. Mit seinem «Einverstanden, E. H.» holte Erich Honecker im Januar 1986 Karl May endgültig aus dem Kreis der Verschwiegenen. Angeblich auf eigene Initiative – so jedenfalls will es ein schmeichelndes Schreiben seines Kronprinzen Egon Krenz an den Generalsekretär der SED Glauben machen. Einige Jahre nach ihrer stillen Rehabilitierung waren Winnetou und Old Shatterhand nun auch offiziell Genossen im Kampf der Systeme. (…)

Dabei war das Verhältnis der ostdeutschen Kulturpolitik zum sächsischen Abenteuer- und Kolportage-Romancier lange vor allem ambivalent. Offiziell geäußerter Verachtung standen stets heimliche Würdigungen entgegen. Wie ein Verdikt verkündete das DDR-Börsenblatt 1958:

«Das Kapitel Karl May ist in der DDR schon vor Jahren endgültig geschlossen worden.»

Dies hinderte den Jugendverlag Kultur und Fortschritt jedoch im gleichen Jahr nicht an der Veröffentlichung des Heftes In Abrahim Mamurs Gewalt – praktisch Ausschnitte von Mays Orient-Romanen. In Radebeul – dem letzten Wohnort des Schriftstellers – war die Karl-May-Straße bereits nach dem Krieg umbenannt worden, in dessen Geburtsstadt Ernstthal blieb sie dagegen bestehen. Die populäre Comic-Zeitschrift Mosaik bediente sich immer wieder am Werk des Romanciers, ohne jedoch dessen Namen zu erwähnen. (…)

Die Ablehnung galt keineswegs nur den Indianerromanen, sondern dem gesamten Werk. Vermutlich stießen sogar vor allem die Heimatgeschichten des frühen und die spirituellen Niederschriften des späten May auf Ablehnung bei der SED. Denn Abenteuer mit den nordamerikanischen Ureinwohnern als Helden erfreuten sich durchaus des Wohlwollens der Kulturpolitik.

Der sechsteilige Zyklus Die Söhne der großen Bärin von Liselotte Welskopf-Henrich wurde in der DDR zum Bestseller. Die Verfilmung der Geschichte des Dakota-Häuptlings Tokei-ihto – dessen Beschreibung eine intensive Beschäftigung mit den Figuren Mays erahnen lässt – in den 1960er Jahren gehörte zu den aufwendigsten und erfolgreichsten Produktionen der DEFA. Von den Dakota-Indianern in den USA wurde Welskopf-Henrich für ihre Werke mit dem Ehrentitel Lakota-Tashina ausgezeichnet. (…)

Reservate der Freiheit

Das latent oppositionelle Potenzial der Indianer – jedenfalls ihrer oft von Esoterik und Wildwest-Romantik geprägten Interpretation – spürten auch DDR-Bürger. Bis in die 1980er Jahre gründeten sich im gesamten Land etwa 60 Indianergruppen, deren Mitglieder in ihrer Freizeit das Leben der fernen Rothäute im Detail nachempfanden. Die erste entstand 1956 in Radebeul.

Ihr Chef Johannes Hüttner alias Powder Face setzte sogar die offizielle Anerkennung als Kulturgruppe für Indianistik beim Kreiskulturkabinett durch. Mit dem Chiefpalaver, einem Häuptlingstreffen, existierte sogar eine inoffizielle überregionale Organisationsstruktur. Das DDR-Fernsehen lobte die Aktivitäten als Ausdruck der Völkerfreundschaft. Aus Sicht des Historikers Friedrich von Borries, der die Gruppen nach der Wende untersuchte, war es aber auch «eine ökoromantische Gegenbewegung zum staatlich verordneten Dasein». (…) Ende der Textauszüge.

