Regierungs-Beauftragter: Rammstein-Konzerte verbieten!

Es war abzusehen: Obwohl die Vorwürfe gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann bislang nicht erhärtet werden konnten, schrauben sich die Forderungen der Rammstein-Gegner in immer neue und immer groteskere Höhen.

Es war unter rechtsstaatlichen Aspekten schon ein schlechter Witz, dass der Kölner KiWi-Verlag Till Lindemanns Lyrikband „In stillen Nächten“ aus seinem Sortiment nahm, ohne irgendwelche Ermittlungsergebnisse der Behörden in Estland und Deutschland abzuwarten, die sich mit angeblichen sexuellen Übergriffen Lindemanns befassen. Die estnische Polizei hat ihre Ermittlungen mittlerweile eingestellt.

„Antisemitismus, Frauenverachtung, Rassismus“

Jetzt geht die Debatte nochmals einen Schritt weiter. Nun geht es offenbar darum, Auftritte der Band insgesamt zu canceln. So forderte der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, in einem Interview mit der Berliner Morgenpost ein Verbot der drei Rammstein-Konzerte im Berliner Olympia-Stadion, die dort am 15., 16. und 18. Juli stattfinden sollen. Klein äußerte gegenüber der Berliner Morgenpost:

„Antidemokratische Diskriminierungen wie Antisemitismus, Frauenverachtung und Rassismus gehen oftmals Hand in Hand. (…) Wir dürfen es nicht zulassen, dass die Grenzen des Sag- und Machbaren immer weiter verschoben werden, auch wenn das unter dem Deckmantel der Kunstfreiheit geschieht. Ich halte es vor diesem Hintergrund für fragwürdig, ob die geplanten Rammstein-Konzerte in Berlin im vom Land betriebenen Olympiastadion so stattfinden sollten.“

Die Aussagen zeigen vor allem, dass Klein sich zum Sprachrohr einer Herrschaft des Verdachts macht. Mittlerweile geht es nicht einmal mehr darum, ob ein Künstler oder eine Band politisch umstrittene Aussagen tätigen. Mittlerweile geht es sogar schon darum, ob eine Band aus Sicht ihrer Kritiker vielleicht eine zu gewagte Ästhetik auf der Bühne zelebriert oder ob unbewiesene Behauptungen über eine Gruppe kursieren.

„Perfide Vernichtungslager-Optik“

Weiter behauptet Klein, Rammstein habe damit „mit perfider Vernichtungslager-Optik die Opfer der Schoah verhöhnt“. Eine glatte Fehlinterpretation des Musikvideos zu dem Rammstein-Song „Deutschland“, in dem in einem kurzen Ausschnitt Bandmitglieder als Häftlinge eines Konzentrationslagers zu sehen sind. Die Szene ist sicherlich in der typischen, krassen Rammstein-Optik gehalten, was an ihr aber antisemitisch sein soll, das könnte Klein wohl auch auf Nachfrage nicht erklären.

Politik und Mainstream-Medien schießen sich jedenfalls zunehmend auf die Band ein. In zwei Petitionen, die mittlerweile 90.000 Unterschriften erhalten haben, wird ebenfalls eine Absage der Berliner Konzerte gefordert. Der Auftritt von Rammstein-Keyboarder „Flake“ alias Christian Lorenz wurde nun nachträglich aus der ARD-Talkshow „Inas Nacht“ geschnitten, weil dieser den Zuschauern des öffentlich-rechtlichen Zwangsfunks offenbar nicht mehr zumutbar ist. Das sind geradezu stalinistische Zensurmaßnahmen gegen eine Band, die lange Zeit als wichtigster deutscher Kulturexport im Bereich der Rockmusik galt. Schon jetzt fragt man sich, wohin die Kampagne gegen Rammstein noch führen wird.

