Regierung und Geheimdienst schmieren GEZ-Journaille

Die Nähe zwischen Staatsmedien und Regierung kommt immer dreister daher. Jetzt wurde bekannt: Ministerien zahlen Mainstream-Journalisten rund 1,5 Millionen Euro. COMPACT-Spezial „Genug GEZahlt“ deckt die Rolle geschmierter Schreiberlinge auf. Hier mehr erfahren.

💥 Tipp: Heute um 20 Uhr geht heute COMPACT.DerTag mit weiterführenden Infos zum Thema auf Sendung. Denn es gab laut Bundesregierung sogar Geheimdienst-Zahlungen an die Journaille! 💥

Nun hat es die Bundesregierung selbst bestätigt: Mainstream-Journalisten erhalten reichlich Kohle, um Gefälligkeitsjournalismus für Kanzler Scholz und seine Truppe umzusetzen. Statt also die Regierung kritisch zu hinterfragen, werden Journalisten von Polit-Versagern mit Geld ruhiggestellt. Kein Wunder also, dass wir seit Jahren in Funk und Fernsehen ausschließlich regierungshörige Hofberichterstattung erleben.

Wirbel um AfD-Anfrage

Es ist eine Kleine Anfrage der AfD-Bundestagsfraktion, die derzeit mächtig Staub aufwirbelt. Die Bundesregierung bestätigt in der Antwort 200 Fälle seit 2018, in denen Journalisten für insgesamt 14 Ministerien gearbeitet und dafür fette Honorare abgegriffen haben. Etwa 1,5 Millionen unserer Steuergelder sind dafür draufgegangen.

Diese unverschämte Vorgehensweise ist nicht nur skandalös, sondern greift direkt die demokratische Ausrichtung unserer Gesellschaft an. Das prangert auch COMPACT-Spezial „Genug GEZahlt“ an:

„Ausgewogen, objektiv, überparteilich. So sollten öffentlich-rechtliche Medien berichten. Das ist im Rundfunkstaatsvertrag ausdrücklich geregelt. Und tatsächlich ist eine unabhängige Presse Markenkern einer funktionierenden Demokratie. Wann aber waren wir jemals weiter von diesem Idealbild entfernt?“

Zu den Journalisten, die sich mit großem Eifer zu Werbefiguren der Regierung degradieren lassen, zählen auch Promis von ARD und ZDF. Noch als Tagesschau-Sprecherin erhielt Linda Zervakis 12.000 Euro dafür, Ministerien und Kanzleramt gefällig zuzuarbeiten und beispielsweise den Bundeskanzler im Juni 2022 bei einem Auftritt auf einer Messe in Berlin zu interviewen. Gefügig lieferte sie Scholz ein paar inhaltsleere Stichworte.

Hochgedient durch Flachheit

12.000 Euro! Es handelt sich hier um unsere Steuergelder, sollte man sich vor Augen halten. Scholz soll sich die Zervakis auch noch persönlich gewünscht haben. Da werden sich andere Moderatorinnen nun künftig gewiss mächtig ins Zeug legen, um auch bald zu den Ausgewählten zu zählen. Zervakis hatte sich hochgedient durch ihre peinlich-flachen Fragen an Scholz, Baerbock und Laschet im Rahmen des „Triells“ zur Bundestagswahl 2021.

Dem Berliner Tagesspiegel passt die ganze Diskussion ganz und gar nicht in den eigenen antideutschen Kram. Das Blatt heult:

„Die AfD tut viel dafür, Medien als ‚Systempresse‘, der öffentlich-rechtlichen Rundfunk als ‚Staatsfunk‘ und den Rundfunkbeitrag als ‚Zwangsabgabe‘ zu verleumden. Das dürfte auch die Absicht gewesen sein, mit der diese Anfrage gestellt wurde.“

Zur Nachhilfe für Tagesspiegel & Co.: Gute Journalisten sollten grundsätzlich kritisch daherkommen. Ihre Aufgaben bestehen darin, aufzudecken, zu recherchieren und zu kontrollieren. Politiker müssten gute Journalisten fürchten und sich schon deswegen besonders bemühen, bloß keine Angriffsfläche zu bieten. So entstünde eine Kontrollfunktion, von der die Gesellschaft insgesamt profitierte.

„Genug GEZahlt“ hält demgegenüber fest: „Heute bilden herrschende Volksvertreter und etablierte Medienschaffende eine Mischpoke. Sie versorgen sich gegenseitig mit Informationen, sie starten gemeinsame Kampagnen, sie finanzieren sich, sie schieben sich Posten und Einfluss zu.“

Auch BND-Zahlungen an Journalisten

Das hat System. Seit Jahren laden Kanzleramt und Ministerium Journalisten regelmäßig zu „Hintergrundgesprächen“ ein. Hier, im trauten Kreis, streuen Politiker exklusive Infos und verschaffen den geladenen Reportern somit Wissensvorsprünge. Diese Zirkel schweißen natürlich zusammen und sorgen für Nähe und Kumpanei. Ein entsprechend gebauchpinselter Redakteur wird sich hüten, kritisch über die hohe Politik zu berichten. Man will ja schließlich wieder eingeladen werden. So entsteht ein Teufelskreis verhängnisvoller Abhängigkeiten. Journalisten mutieren zu Pressesprechern der Politiker.

Dass die Bundesregierung nun direkte Zahlungen an GEZ-Journalisten zugibt, bestätigt ein offenes Geheimnis. Sehr erleuchtend ist, was der Deutsche Bundestag bei der Präsentation der Regierungsantwort an die AfD-Fraktion hinzufügt:

„Nicht enthalten in der Aufstellung sind nach Angaben der Bundesregierung aus Gründen des Staatswohls Honorare, die der Bundesnachrichtendienst (BND) an Journalisten gezahlt hat, weil die Kooperationen des BND ‚besonders schützenwert‘ seien.“

💥 Es gab also auch Geheimdienstzahlungen an Medienvertreter! Die Mainstream-Presse am Gängelband des BND? Hier setzt am Abend die Sendung COMPACT.DerTag an. Ab 20 Uhr gibt es dort erhellende Neuigkeiten. Unbedingt einschalten! 💥

Der Ausfall und vor allem die Geheimdienst-Infiltration öffentlich-rechtlicher Medien gefährdet die Demokratie. Umso wichtiger ist es, Missstände aufzudecken und zur Sprache zu bringen. COMPACT-Spezial „Genug GEZahlt“ greift dieses Thema auf 84 Seiten auf und liefern alle Fakten gegen den Staatsfunk. Jetzt bestellen.