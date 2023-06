Raumnummern? Emilia ist „krass verwirrt“

Zitat des Tages:

„Auf die Frage der Frauen-Illustrierten Brigitte, was sie entspanne, antwortete Emilia Fester: ‚Die Gespräche mit meiner WG oder mit meiner Beziehung, meinem Team, meiner Mutter. Ich liebe es auch, Brettspiele zu spielen, wenn ich mal Zeit habe. Mich zu einem Kniffel hinzusetzen und dieses Spiel zu genießen, ohne dabei an Arbeit zu denken. Ich beschäftige mich so viel mit Paragrafen, Texten und Schwarz-Weiß, da mag ich es, echten Menschen zu begegnen.‘ Die Frage ist, wer Milla sonst so über den Weg läuft. Aliens? Geister? Das fliegende Spaghettimonster? Fragen über Fragen…“ (COMPACT-Magazin)